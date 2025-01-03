从健真法师到汉堡菩萨……成为“巫俗之国”的韩国. January. 03, 2025 08:04. . “韩国检方逮捕了‘尹锡悦总统相关’的巫师（萨满）。” 这是当地时间去年12月18日英国《独立报》报道被称为“健真法师”的全成培（音，64岁）被捕消息的题目。从导语开始，就说全某是巫师。据悉，与尹锡悦夫妇有过交流的全某在2022年初因涉嫌在尹锡悦大选团队活动而引发“巫术争议”后，在公开舞台上销声匿迹，但最近又重新浮出了水面。 在12月3日紧急戒严之后发生的各种事件中，登场的人物都与巫术信仰有关，因此外国媒体的关注度也越来越高。《独立报》报道说：“拥有复杂历史的韩国巫术信仰（萨满教）因与政治的关联性而引起了争议。”其核心要义是，牵连巫术的韩国政治争议不是一两天的事情。不知不觉间，将韩国视为“巫术之国”的视角正在抬头。 不只是全某一个人。被指为“戒严秘密人马”的前情报司令卢相元的存在也助长了争议。卢某以第一名的成绩进入陆军士官学校后，在军队中一路高升，后来因性丑闻脱掉了军装。此后，他居住在京畿安山市一家挂着“孩子菩萨”牌子的占卜店。他还前往全北群山市一家占卜店，询问“戒严报告人马”前国防部长金龙显是否会背叛自己。卢某是不是全职巫师尚不清楚，但至少他沉迷于巫术信仰。他在京畿道安山市乐天利吃汉堡包谋划戒严的事实被传开后，甚至被称为“汉堡菩萨”。 不应该把日常生活中为老百姓解决好奇心和郁闷的普通巫师也一起辱骂。但如果像总统这样的掌权者沉迷于非逻辑、非科学的巫术，把这样的人留在身边，那就是严重的问题。就算对政治家来说每一票都重要，但也绝不能在身边留这一类人。甚至有人怀疑，巫术是不是对国家主要政策或政府人士的判断产生了影响。 这种事态有尹总统本人自找的一面。尹总统在2022年初有关全某的巫术争议浮出水面时曾表示，“党内相关人士介绍了（全某），我和他打过招呼”，部分承认了两人之间的关系。他还说，“我听说，全某（不是巫师）是大师，是个法师”，至少还知道他是在不寻常的世界里工作的人物。卢相元与唯一承认尹总统曾与他事先商议戒严的亲信金龙显也是莫逆之交。此时此刻，国民们会再次想起大选竞选当时尹总统在手掌上写有“王”字并参加电视讨论的样子。 韩国是世界经济排名第十的经济大国，还是培养出诺贝尔文学奖获奖者的文化强国。记者在2021年担任常驻开罗记者时，遇到的第三世界人民都认为把韩国当作榜样。一个埃及人还说，每当看到有关尖端技术的电影时，就会联想到韩国。如果现在他问我“韩国到底是什么样的国家”，该怎么回答呢？好象不太容易。

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