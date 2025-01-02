“务安机场驱鸟行动骤减”……惨案十天前就有警告. January. 02, 2025 07:56. by 务安=崔元英记者、务安=赵承衍记者 o0@donga.com、cho@donga.com. 据确认，在济州航空惨案发生10天前举行的务安国际机场预防飞鸟碰撞委员会会议上，已经对飞鸟碰撞问题提出了担忧和警告。会议上有人指出，飞鸟碰撞次数比去年有所增加，但应对人力和装备不足。据悉，济州航空方面也是该委员会出席对象，但没有与会。有批评说，如果倾听事先提出的忧虑，这是可以防止的事故。 《东亚日报》1日拿到的《2024年下半年务安机场预防飞鸟碰撞委员会会议召开结果》文件显示，12月19日，讨论飞鸟碰撞忧虑的委员会会议在机场内办公室举行。一名与会者表示担忧称：“经常发生鸟类出没事件，能赶走多少鸟呢？”负责驱鸟业务的韩国机场公社子公司方面与会者回答：“虽然为最大限度驱赶飞鸟而努力，但要想赶走机场内外全部飞鸟，人力和车辆相对不足，扩音器的声音也难以传到海边等远距离。” 会议上还出现了处理鸟类业绩大幅低于去年的问题。一名与会者报告说：“捕获和驱散鸟类的数量从去年的9335只减少到今年的7991只，比去年同期减少约14.4%（1344只）。”对此也有意见称，应对人力和车辆不足。 务安机场附近有6处候鸟栖息地，因此飞鸟碰撞的危险较大。为了防止飞鸟等野生动物和飞机碰撞的事故，由相关业务专家及通航师等相关机关从业人员组成了委员会。据确认，机场每年与委员通航师等召开两次委员会，济州航空去年两次都没有参加。

한국어