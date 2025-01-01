附近居民和上班族泪目：“惨不忍睹，难以忘记”. January. 01, 2025 07:59. by 全南务安=李秀妍记者、李采完记者 lotus@donga.com、chaewani@donga.com. 在全国各地设置的务安济州机场惨案联合焚香所（灵堂），吊唁者连续两天络绎不绝。为帮助遗属，志愿者们也来到了焚香所。 惨案发生第三天的31日，在全南务安体育公园设立的联合焚香所从上午7点半起人满为患。焚香所从上午9点开始运营，但早早已有很多吊唁者排起长队。从全北井邑驱车1个小时赶来的闵中元（音，38岁）说：“（看到牌位）有人使用同辈分的字。到了年底，是全家一起去海外玩的吧，出了这样的事情，太令人难过了。”和3岁的女儿、妻子一起从木浦赶来的金云英（音，48岁）说：“向公司请假来的。还有比自己年龄小的遇难者，真令人心痛。” 还有亲眼目睹事故的吊唁者。家住务安国际机场所在地望云面的宋南洙（65岁）说：“事故发生后，亲眼目睹了遇难者的尸体。惨不忍睹，无法用语言来形容。记忆根本无法忘记，所以来追悼了。” 务安国际机场联合焚香所前，不仅有国内，还有来自海外的谨吊花环，它们来自美国、加拿大、中国等地。 设在首尔市中区首尔市厅正门前的“济州航空客机事故遇难者联合焚香所”也吸引了市民们的脚步。花圈之间摆放着“济州航空客机事故遇难者神位”的牌位。大部分身穿黑色衣服的市民们纷纷放下菊花默哀。 附近的上班族在午餐时间来到了焚香所。有的市民站在等候的队伍中暗自抹泪，有的还念叨着“太可惜了”。访问焚香所的李某（18岁）说：“读了即将升入大学的遇难者的故事，好像和我是同岁，心里更不是滋味。年底了嘛，以家人和朋友为单位去的人应该很多，太心痛了。” 很多志愿者也来到了焚香所。在务安体育公园进行志愿服务的朴昌心（67岁）说：“29日事故发生后已经进行了3天的志愿服务。”“怀着（遗属们）是我的孩子、兄弟般的心情，放下工作来到了焚香所。我们将在这里停留一周并进行志愿服务。” 全国各市道联合焚香所从12月30日全南务安、光州、大田、世宗开始，当天釜山、仁川、蔚山等共10个市道也设立了焚香所。各市郡区共有68个联合焚香所。部分将持续运营到1月4日。

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