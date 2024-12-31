2024年的炮声. December. 31, 2024 08:03. . 2024年最终啥也没解决。俄乌战争又过一年。加沙战争虽然以单方面的胜负告终，但以色列不知疲倦地攻击着叙利亚和也门。台湾危机没有加剧也没有好转，中国不断展示新武器。 无论是俄乌战争，还是加沙战争，可能都拖不过2025年，但似乎也不会干净地结束。回顾1925年，世界经济正在失去轴心，步履蹒跚。强国们正在推进经济集团，墨索里尼和斯大林已经掌权，希特勒即将上台。慢慢启动的军备竞赛正朝着14年后发生的世界大战方向发展。 100年前和现在的情况并不完全相同，有些却相当相似。人类能否根据过去的经验做出明智的选择? 明年一年，不，5年10年后，我们会知道答案。答案知道得越晚，我们就离危机越近。 人类为什么打仗? 每个人都希望有更好的生活，幸福的未来。但没有人认为，为了我们的幸福屠杀他人、将文明化为灰烬的行为是正确的。但是，经常会同意这样的行动。对这一令人难以置信的变心感到困惑的学者们，经常以疯狂的独裁者、饥荒、致命的灾难、狂热等为由进行假设。 但饿着肚子生病的人能发动战争吗？绝境、绝望虽然可以成为犯罪的原因，但并不能成为战争的原因。大多数侵略战争发生在非常健康、充满力量、相信新世界和财富就在眼前、相信自己完全可以抓住它、认为妥协是损失、欲望是正义的时候。 希望可以在2025年做出与100年前不同的选择。

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