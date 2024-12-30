1997年大韩航空关岛事故之后的最严重事故. December. 30, 2024 08:12. by 李素贞记者 sojee@donga.com. 29日，全南务安国际机场，一架载有181名乘客的客机在着陆过程中撞到跑道外墙发生事故，预计这将是自1969年韩国国内第一家民营航空公司成立以来史无前例的大型事故。特别是，此次事故是低成本航空公司自2005年在韩国成立以来首次造成大规模人员伤亡的事例。 迄今为止，历来最恶劣的事故是1997年8月6日发生的大韩航空801号航班坠落事故。从首尔金浦机场出发飞往美属关岛的客机在目的地附近密林地带坠毁，254名乘客和乘务员中有228人死亡。据悉，当时客机在恶劣天气下试图着陆，但在抵达跑道前撞到地面，损失规模进一步扩大。这是继1983年在苏联（现俄罗斯）领空发生“大韩航空007航班被击落事件”导致269名乘客全部死亡之后，韩国飞机事故中人员伤亡第二大的事故。 1993年7月，韩亚航空客机在接近木浦机场的途中撞上全南海南的野山坠落，造成66人死亡，44人重伤。1997年8月，大韩航空的波音747-300客机在关岛国际机场着陆时坠落在荒山上。该事故导致254名乘客中有228人死亡。 也有像这次事故一样，在机身着陆中出现人员伤亡的情况。1980年11月19日，大韩航空015号航班离开美国洛杉矶国际机场，经由安克雷奇机场抵达金浦国际机场，因大雾难以确保视野和飞行员失误，起落架撞上了跑道外侧的堤坝。事故中，有8名乘客、6名乘务员、1名地面工作人员等共15人死亡，23人受伤。 最近发生的起降中人命事故是2013年7月6日在美国旧金山国际机场发生的韩亚航空214号航班着陆事故。当时因飞行员的过失与跑道前面的防波堤相撞而发生事故。该事故导致307名乘客中有3人死亡、187人受伤。

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