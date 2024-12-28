尹锡悦指示“即使开枪也要破开国会大门”……这是“警告性戒严”吗？. December. 28, 2024 07:28. . 据检方调查，在3日宣布紧急戒严时，尹锡悦总统亲自指示出动到国会的军队指挥官们“即使开枪也要破门而入，即使用斧头砸掉门板也要进去”。尹总统在国会通过解除戒严要求案后，还打电话给该司令指示：“即使（戒严）已被解除，只要我宣布2号、3号戒严令就行，所以要继续进行。”这是检察机关27日对前国防部长金龙显的公诉状中公布的内容。 公诉状中具体记录了尹总统周密地计划封锁国会、即使使用暴力也要阻止解除戒严的事实。尹总统当天在三清洞安全屋会见警察厅长赵志浩和首尔警察厅厅长金峰植时，下达了宣布紧急戒严时控制国会的指示，警方动员了28个机动队和168辆警车，禁止出入国会。尹总统还打电话给赵厅长催促：“逮捕所有想要进入国会的议员，他们违反了戒严布告。” 议员们聚集到本会议场后，尹总统还命令首都防卫司令李镇雨“让4人各抱1人出来”，命令戒严司令郭种根“即使打破建筑物的玻璃窗，也要进入国会本馆”。当天被动员的军队和警察共有4749人。尹总统“为了警告巨大在野党只投入了维持秩序所需的少数兵力”的说法苍白无力。 当时试图积极逮捕国会议长禹元植、共同民主党代表李在明、国民力量党代表韩东勋的事实也得到了确认。接到金龙显指示的反谍司令吕寅兄向反谍调查团长下达了“逮捕包括他们在内的14人，移送到首都防卫司令部地下掩体拘禁设施”的指示。检察机关表示，为此，反谍司令部向警察厅国家调查本部和国防部调查本部分别请求了100名支援人力。 检方调查结果显示，金龙显在国会要求解除戒严案即将通过时，对吕寅兄说“先抓捕李在明、禹元植、韩东勋三人”，随后反谍司令部集中精力于逮捕他们。检方表示：“已经确认了让国会无力化后另建紧急立法机构的意图。”也就是说，实际上是要取消国会。但即便如此，尹总统还在声称宣布戒严是为了“阻止宪政秩序的崩溃，使国家功能恢复正常”。 另外，前情报司令卢相元、情报司令文相虎1日在“第一次乐天利亚会晤”当时已经知道会宣布戒严，并具体制定了掌握中央选举管理委员会、确保电算资料的计划。情报司令部事先制定了要逮捕、监禁的选举管理委员会30多名职员的名单。据说，他们甚至下达了“用绳子绑起来，蒙上面具，把他们移送到首都防卫司令部掩体”的指示。据悉，尹总统从今年3月起多次向金龙显等人提及“紧急对策”“紧急措施”等，并从11月开始进行了实质性准备。 检方表示，试图搞垮国会是内乱罪的核心条件，属于“紊乱国宪”，损害了首尔汝矣岛等地的平静，具备了“暴动”的条件。尽管如此，尹总统方面表示“这不是内乱而是骚乱”，拒绝了高级公职人员犯罪调查处的传唤要求。现在不能再容忍辩解了。如果29日也不主动前往公调处，就没有理由推迟强制调查。

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