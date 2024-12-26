时隔240多年，白头海雕终成美国国鸟. December. 26, 2024 07:39. by 金允真记者 kyj@donga.com. 出现在美元纸币和美军多种象征物上的“白头海雕”正式登上了美国国鸟的宝座。美联社当地时间24日报道称，美国总统拜登签署了将白头海雕指定为国鸟的法案。 1776年7月4日宣布独立的美国在1782年制作国徽时，采用了北美地区本土物种白头海雕的图案。此后，白头海雕在美国的货币和正、副总统纹章等多个地方被用作美国的象征，但政府或议会从未正式将其定为“国鸟”。这与正式承认玫瑰为国花、橡树为国树、北美野牛为国家国兽存在差异。 据美国NBC电视台等媒体报道，白头海雕在240多年后被认定为国鸟，一生对白头鹰倾注热情的“海雕铁粉”普雷斯顿·库克（78岁）功不可没。库克从1966年开始收集白头海雕相关物品，2010年发现美国国会从未正式指定过国鸟。 他从去年开始展开指定白头海雕为国鸟的活动，亲自起草法案，并会见参众两院议员说明其必要性。最终，今年参众两院一致通过了该法案。库克对NBC表示：“这（指定国鸟的工作）是我觉得应该做的小的历史性事情。” 进入20世纪以后，白头海雕由于栖息地被破坏和偷猎等原因，在美国的数量大幅减少。但随着美国国会通过《白头海雕保护法》等，联邦政府层面加强保护，2007年摆脱了濒临灭绝的物种。截至2020年，美国白头海雕数量约为31.6万只，是10年前的4倍。

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