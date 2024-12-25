大谷翔平第三次获得AP“年度最佳男运动员”大奖. December. 25, 2024 07:51. by 李憲宰 uni@donga.com. 美国职业棒球大联盟（MLB）豪门球队洛杉矶道奇队的日本超级明星大谷翔平（照片）被选为美联社评选的“年度最佳男运动员”。 美联社24日报道说，根据本公司及会员公司的投票结果显示，大谷翔平在全体74票中获得48票，位居第一。大谷翔平轻松领先获得2024巴黎奥运会游泳4冠王的莱昂•马尚（法国•10票）、今年在大师赛和巴黎奥运会等比赛中夺冠的男子高尔夫世界排名第一的斯科蒂•舍夫勒（美国•9票）。与大谷翔平一起入围“年度最佳男运动员”候选名单的MLB纽约洋基队的巨炮投手阿隆•贾奇（美国）只获得了1票。 这是大谷翔平继效力于洛杉矶天使队的2021年和2023年之后第三次当选美联社评选的“年度最佳男运动员”。大谷翔平与三次获得该奖项的“篮球皇帝”迈克尔•乔丹（美国）并驾齐驱。获得该奖最多的男运动员是“高尔夫皇帝”泰格•伍兹、美国职业篮球（NBA）的传奇人物勒布朗•詹姆斯、“自行车皇帝”兰斯•阿姆斯特朗（以上美国）等，分别4次当选。大谷翔平在接受美联社采访时表示：“在日本长大时开始就很仰慕乔丹和伍兹。不胜荣幸。希望明年也能再次获得该奖项。” 在本赛季即将到来之际，以10年7亿美元（约1.195万亿韩元）的合同转会到道奇队的“二刀流”大谷翔平因肩部手术余波只作为指定击球手参加了比赛，但凭借出色的击球实力，被评为常规赛国家联盟最有价值球员（MVP）。特别是他取得了54记本垒打和59次盗垒，在MLB历史上首次实现一个赛季“50本垒打-50盗垒”记录，道奇队也成功登上了世界大赛的冠军宝座。肩部手术后正在恢复中的大谷翔平有望在明年赛季再次兼任投手和击球手。大谷翔平表示：“我个人的目标是，在明年开幕比赛之前将身体状态调整到最佳。虽然从开幕比赛起投球会很好，但是会根据情况决定投球开始时间。” 美联社评选的“年度最佳女运动员”将于25日公布。

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