宪法法院将按原计划于27日进行首次弹劾审理，“相关文件已向尹送达已生效”. December. 24, 2024 08:11. by 金泰彦记者、崔美松记者 beborn@donga.com、cms@donga.com. 宪法法院把尹锡悦总统一直拒绝接收的弹劾审理文件视为“已送达”，并决定按原计划推进弹劾案审理。弹劾案审理的第一次辩论准备日期按照宪法法院当初的通知，将于27日举行。 宪法法院副新闻官千载贤23日在首尔钟路区宪法法院召开新闻发布会表示：“根据刑事诉讼法和民事诉讼法的规定，19日实施了‘发送送达’。”发送送达是指，不直接向当事人传达文件，而是通过邮件发送后，只要文件到达，即使当事人不收，也视为送达的制度。 据悉，由于尹锡悦从16日起一直拒绝文件送达，宪法法院19日召开法官评议会，讨论应对方案，决定实施发送送达。宪法法院当天立即将弹劾审判受理通知书和出席要求书等通过挂号信再次寄往位于首尔市龙山区汉南洞的官邸，第二天在总统警卫处再次拒绝到达的文件后，宪法法院认为文件已于20日送达。千载贤解释说：“根据大法院的判例，即使当事人没有实际领取，诉讼文件到达送达场所时也会发生送达效力。” 宪法法院计划原定27日的辩论准备也照常进行。所谓“辩论准备”，是指为了能够迅速有效地进行审理，事先确定主张和证据，并剔除重复部分的程序。宪法法院要求从受理通知书送达之日起7天内提交答辩书，因此尹锡悦必须在27日之前提交答辩书。但因为不是义务事项，即使不提交答辩书，弹劾审理也会正常进行。宪法法院日前通过准备命令要求尹锡悦方面在24日之前提交有关宣布紧急戒严的国务会议记录和一号布告令，这一限期也予以维持。

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