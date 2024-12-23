三分之一的日本企业，劳动者可以工作到70岁. December. 23, 2024 08:02. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 据调查，在经历人口减少和老龄化的日本，目前约三分之一的企业通过“退休后再雇用”等方式，为职员提供工作到70岁的机会。目前，日本劳动者几乎可以依法在所有企业工作到65岁。 据日本厚生劳动省20日发表的《高龄者雇佣情况报告》显示，以今年6月1日为基准，员工人数在21名以上的23.7052万家企业中，约有7.56万家可以工作到70岁。这比去年增加了2.3个百分点，占全体的31.9%。据确认，能够工作到65岁的企业继去年之后，今年也达到了99.9%。 据厚生劳动省透露，目前大多数日本企业以超过60岁退休年龄的职员为对象，实施退休后再雇用或废除退休制度或上调政策。日本的法定退休年龄仍然是60岁，但如果职员愿意，企业必须在65岁之前在3种方法中选择一种义务雇佣。 再加上日本在法律上还明确规定了企业“努力的义务”，以确保2020年劳动者到70岁为止的就业机会。除了现有的废除或延长退休年龄等方式外，还实行通过委托合同维持就业或通过社会贡献事业雇佣等多种方式。《日本经济新闻》援引厚生劳动省相关人士的话解释说：“在低生育、老龄化导致劳动力减少的情况下，计划支援有劳动意志的高龄者继续工作。“ 但是部分人指出，连这个都不够。他们主张，干脆在法律上把“高龄者”的标准从现行的65岁上调到70岁，应该更加积极地营造高龄劳动者工作的环境。据日本总务省今年9月公布的数据显示，日本65岁以上人口约为3625万人，占总人口的29.3%。 高于韩国的19.3%。 但是也不断有人批评说，由于日本的高龄者雇佣率上升趋势，劳动质量正在下降。因为政府为了缓解社会和企业的负担，没有统一延长退休年龄，而是允许退休后再雇用的方式。结果，虽然雇佣率有所增加，但企业与职员续约，降低工资，导致工作条件恶化的情况正在发生。据悉，在日本，再雇用高龄劳动者平均只能得到退休前工资的68.8%。

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