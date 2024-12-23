外籍夫妇从本人担任代表的公司贷款31亿韩元购买53亿韩元住宅. December. 23, 2024 08:02. by 李祝福记者 bless@donga.com. 最近，一对外籍夫妇以共同名义购买了首尔投机过热地区内价值53亿韩元的公寓。在此过程中， 丈夫从本人担任代表的法人借了资金。据悉，妻子也是从丈夫的公司挪用资金的。这样筹集的31.5亿韩元达到了全体房价的59.4%。国土交通部还掌握了夫妻中妻子从父母那里得到变相赠与的情况，决定以特殊关系人贷款过多及变相赠与嫌疑向国税厅通报。 国土部22日表示，揭发了282件涉嫌违法的外国人房地产交易。这是对去年1月~今年6月外国人住宅、土地、写字楼等1.3758万件房地产交易中异常交易557件进行调查的结果。在282件中查获的涉嫌违法行为共433件。 在433件中，从类型上看，非法引进海外资金最多，达77件。这是不申报超过1万美元（约1450万韩元）的现金而携带入境，或者不经过外汇银行而非法入境的“换汇”。在进行住宅交易时谎报交易额和合同日期的情况也有60件。 从国籍来看，中国人有192件（44.3%），接近一半。美国人（23.1%）和澳大利亚人（5.1%）紧随其后。按地区来看，依次为京畿（29.6%）、首尔（14.8%）、忠北（13.6%）、仁川（9.2%）等。 国土部计划向法务部、金融委员会等相关机关通报揭发的涉嫌违法的交易。国土部方面表示：“对新宅地候选地内的异常交易、企划房地产等的调查也将顺利进行，持续应对扰乱房地产交易秩序的行为。”

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