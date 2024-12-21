共同调查本部要求“尹锡悦25日上午10点到公调处接受调查”. December. 21, 2024 07:33. by 宋有根记者、李相焕记者 big@donga.com、payback@donga.com. 正在调查宣布“12·3”非法紧急戒严事件的共同调查本部20日向涉嫌内乱头目（首领）等的尹锡悦总统发送了第二次传唤书，要求其“25日到案接受调查”。之前拒绝第一次到案要求的尹锡悦是否出席备受关注。如果尹锡悦前往，将成为以犯罪嫌疑人身份到调查机关接受调查的大韩民国首位现任总统。 20日上午，由高级公职人员犯罪调查处（公调处）、警察厅国家调查本部特别调查团、国防部调查本部组成的共同调查本部表示，已向尹锡悦发送了要求“在25日上午10点之前到京畿道果川市政府果川大楼内公调处大楼报到”的通知。此前，针对尹锡悦的调查由检察机关、警察、公调处分别进行，最近被统一为公调处。 共同调查本部当天以公调处部长检察官车正贤（音）的名义，向尹锡悦官邸和总统室总务秘书室、附属室等3处发送了特快专递和电子公文。尹锡悦的嫌疑是内乱首领和滥用职权妨碍行使权利。此前，在第一次发送通知时，曾尝试托人传达，但总统警卫处等拒绝领取。 据悉，共同调查本部之所以将圣诞节25日定为到案日期，是因为考虑到总统的警卫问题等。因为是史无前例的现任总统接受调查，所以将日期定为出入办公楼人员较少的公休日。尹锡悦方面可能会以可能出现的警卫问题为借口再次拒绝出席，因此也有从根本上杜绝到案的意图。 尹锡悦25日是否会出席还是个未知数。此前，尹锡悦没有回应公调处提出的“18日之前到案”的第一次要求。也没有回应检察机关特别调查本部“在15日之前到案接受调查”的通知。此后，检察机关21日也通报“出来接受调查”，但随着事件移交到公调处，该调查告吹。尹锡悦方面的石东炫律师20日在与记者的通话中表示：“在距离（25日）期限还剩的情况下，现在不能随便说三道四。”石东炫前一天在首尔高等检察厅前对记者说：“将在聘请律师团后表明（是否到案）。”公调处表示：“以20日为基准，还没有提交选任律师文件。” 当天，警方特别调查团（团长禹钟寿）表示，对代行总统职权的国务总理韩德洙和总统警卫处处长朴钟俊的调查也已结束。14日，在国会通过总统弹劾案之前，韩德洙接受了当面调查。据悉，朴钟俊接到尹锡悦的指示，在宣布戒严3小时前将警察厅长赵志浩和首尔警察厅长金峰植叫到了首尔钟路区三清洞的总统安全屋。

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