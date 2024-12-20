汇率突破1450韩元，创金融危机后15年来最高值. December. 20, 2024 08:33. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 韩元对美元汇率自2009年金融危机后，时隔15年首次突破1450韩元。由于经济基础恶化和最近戒严事态导致的政治不确定性等，原本不稳定的韩元价格，在美联储调整降息速度这一追加不利因素下，遭到了反击。 19日，在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率比前一天的周交易收盘价（1435.5韩元）上涨17.5韩元，以1453.0韩元开盘，创下了年中最高值。此后，汇率在盘中1450韩元左右反复涨落，下午3时30分上以涨16.4韩元的1451.9韩元收盘。这是自2009年3月13日（1483.5韩元）以来，一周交易收盘价首次超过1450韩元。 汇率在紧急戒严事态发生后的4日凌晨暂时突破1440韩元后，相对趋于稳定，最近停留在1430韩元左右。据分析，汇率的这番再次上涨是因为受到昨晚公布的美联储联邦公开市场委员会会议的影响。美联储虽然将基准利率下调0.25个百分点，但预计明年降息的次数从原来的4次减少到2次。美联储主席鲍威尔表示：“（美联储的货币政策）进入了新的局面。今后（降息）速度肯定会放缓。” 受美联储“鹰派（偏爱通货紧缩）降息”的影响，美元价值暴涨，显示美元对主要6国货币的“美元指数”当天上午飙升至108以上。随着美元走强，外国资金不断流失，当天KOSPI指数也下跌48.50点（1.95%），以2435.93点收盘。外国投资者抛售了约4300亿韩元的股票。KOSDAQ指数也下跌了13.21点（1.89%）。

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