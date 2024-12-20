《鱿鱼游戏2》宣传片和海报清除T.O.P. December. 20, 2024 08:32. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 本月初在YouTube上公开的Netflix（奈飞）系列《鱿鱼游戏》第二季角色介绍视频。组合“BIGBANG”前成员T.O.P（37•崔胜铉）对于自己饰演的塔诺斯角色简短地说明道，“是隐退的说唱歌手。”在总长10分19秒的宣传片中，他只在后半部分出现了19秒。作为嘻哈生存战亚军出身的说唱歌手，他在剧中饰演了主要角色，但被安排成了配角。在公开的角色介绍海报中也没有他的身影。T.O.P没有参加本月在首尔举行的制作发表会，也没有参加在美国洛杉矶举行的试映会。 Netflix在《鱿鱼游戏》第二季即将于26日公开之际，在各种宣传和市场营销中致力于删除特定角色。下半年在线视频服务（OTT）最值得期待的作品即将公开，为了阻止启用引起社会争议的演员的争议扩大的可能性，煞费苦心。某电影制作公司相关人士表示：“Netflix为了将争议最小化，似乎在市场营销中删除了T.O.P，开始管理状况。” 作为《鱿鱼游戏》第二季中有比重感的配角角色参与的T.O.P因涉嫌吸食大麻于2017年被起诉，被判处有期徒刑10个月，缓期2年执行后退出BIGBANG，演员活动也处于中断状态。去年6月T.O.P被选中出演该作品的事实被传开后，争议就点燃了。也有人反驳称，“这是利用对限制宽容的全球OTT的小伎俩。”黄东赫导演也在今年8月的记者见面会上表示：“比想象中更多的人表示担忧，所以觉得判断错误。” 不仅是T.O.P。最近因酒后驾驶、毒品等引起社会争议的演员们的回归在其他作品中也引起了争议。本月4日首次公开的迪斯尼+系列下半年主力作品《照明商店》也启用了2020年因酒后驾驶而引起争议的演员裴成宇，陷入了类似的争议。剧中裴成宇饰演了观察照明商店的可疑刑警，但似乎意识到了舆论的批评，没有参加制作发表会。因醉酒状态酒后驾驶而引起争议的演员郭度沅的《消防员》也因主演争议推迟上映数年，直到最近才上映。郭度沅没有参与作品宣传。 专家们指出，制作惯例中一直存在不考虑对伦理问题敏感的观众的认识。大众文化评论家金成秀（音）表示：“艺人犯罪后是否可以复出，经过自我反省后，什么时候才能复出，都需要考虑全社会因素。”

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