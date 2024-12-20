戒严事态的另一个教训是领导人应该“好好听”. December. 20, 2024 08:32. . 最近无论与谁见面，对话的终点都是“12·3”紧急戒严。不仅担心戒严导致的政治混乱和经济打击，还分享了从哪里以何种方式听到这一冲击性消息的个人经验。进而又对“为什么这些聪明人做出了如此荒唐的决定”的心理分析。 企业家们认为主要是“闭塞”和“集体思维”的弊端。集体思维是指因过高评价集体能力而失去客观性，以集体和谐与互助的渴望来阻断个人批判性思维的心理机制。这是美国耶鲁大学教授欧文·珍妮斯受到美国总统约翰·F·肯尼迪和他的聪明幕僚们做出的灾难性决定、1961年“入侵猪湾”事件的启发，于1972年确立的概念。有分析认为，在私下场合也是说多于听的尹锡悦总统个人风格和隔断不同意见的“亲信幕帐”中的集体思维相遇引发了破局。 结果，无论是谁，自由地提出批评意见并认真听取意见的领导人很重要，从某种角度来看，这是理所当然的结论。但说起来容易做起来难。由帝王式领导人和忠实执行者组成的韩国组织文化更容易陷入集体思维。这也是主要企业认为应该把成为最恶劣决策标本的戒严事态当作反面教材的原因。 因此，某大企业的首席执行官说，一直把写有‘倾听”的匾额挂在办公室里。这是为了即使不想听别人的话，看到了匾额也会回味。他说：“虽然最终很多时候都是根据我的判断来推进的，但是一旦听进去，内心就会时刻想着相反的意见。这将成为反映在下次决策中或需要小心谨慎的风险。”他还强调，要把说逆耳之言的人放在旁边，即使不喜欢也要听。 成功的领导人不会把倾听交与个人意志决定。据悉，美国总统肯尼迪在入侵猪湾失败后，制定了避免集体思维的决策系统，例如“举行会议时，提出多种对策，而不是赞成或反对特定方案”“在没有总统在场的情况下，分组进行讨论”。得益于此，他被评价为明智地应对了古巴导弹危机。 美国英伟达首席执行官黄仁勋也被认为是沟通达人。笔者今年3月去英伟达总公司，看到电梯几乎被藏在建筑物的角落里。取而代之的是，为方便职员们移动在中央各层设计了咖啡厅和连接楼梯。英伟达相关人士解释说，出于开发半导体的特性，“要让他们不只埋头于专业领域，即使强行也要在楼梯上见面，听取彼此的意见”。也有开发人员说：“黄仁勋会突然出现在某个地方，问‘你在研究什么’，听上半天才走，让人感到困惑。”这可能是因为他们知道，出于投资未知未来技术的科技企业特性，没有倾听的情况下付出的代价会很大。 遗憾的是，韩国因最糟糕的决策付出了巨大的政治、经济、文化代价。这是谁都能切身感受到倾听力量的非常昂贵的学费。

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