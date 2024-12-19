尹锡悦抗拒调查，坚称“是骚乱而不是内乱”……“奉陪到底”的就是这个?. December. 19, 2024 07:36. . 因涉嫌内乱正在接受调查的尹锡悦总统拒绝接受调查机关的传唤。干脆不接受要求到案的通知。寄往总统官邸的邮件被处理为“拒收”，寄往总统室总务秘书官的邮件因“收件人不明”而未能投递。即使想托人转交，总统秘书室和警卫处也以“不是所管业务”为由拒绝领取。 尹总统方面表示不满说：“律师团的选任还没有结束，多家调查机关都要求出席。”但从宪法法院开始弹劾审理时发送的资料目录也未能送达来看，尹总统方面是想先硬扛着拖延一段时间。 只能认为，这才是真正的原因。 尹总统12日在对国民谈话中表示：“无论是弹劾还是调查，都将奉陪到底。”所说的奉陪到底难道只是拒收调查机关和宪法法院发送的文件吗？昨天，检察机关为了防止对尹总统的重复调查，将相关调查资料移交给了公调处。如果律师团的选任还没有结束，那么先领取调查机关发送的要求到案通知、再向调查机关请求延期到案即可。先解决此前宪法法院文件无法送达的事态，兑现承诺表现出不逃避政治责任和法律责任的意志，这才是负责任的态度。 尹总统的内乱嫌疑调查有条不紊地进行，以前情报司令卢相元和情报司令文相虎为中心，在一家快餐店进行谋划的情况也被查出。随着卢相元被申请拘捕令、文相虎被紧急逮捕，从谋议到执行的主要任务从事者的人身处理即将结束。现在实际上只剩下对尹总统的调查了。随着搜查网的收紧，尹总统的辩护方一致表示“是骚乱而不是内乱” “调查是发狂”等，似乎是要以“调查内乱嫌疑本身就是荒谬行为”的方式来反对。 尹总统12日在对国民谈话中表示，“真的有两个小时的内乱呢?”，混淆了事实。事态在两个小时内结束，并不是没有内乱，而只是意味着实行了内乱却没有成功。他还狡辩：“与过去的戒严不同，我试图借戒严的形式向国民告知最近的危机状况，并呼吁国民。” 每一个刑事嫌疑人都有自我防卫的权利。但即使是普通嫌疑人，只要不是恶疾，也不会拒收官方文件。总统是检察官出身，但怎么能像“法律技术人员”一样应对呢?及时接受调查和弹劾审理，该承认的就承认，解释为什么要那样做，才是总统应有的样子。

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