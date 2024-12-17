“要找回叙利亚阿萨德家族转移到海外的17万亿韩元财产”. December. 17, 2024 07:50. by 李智允记者 asap@donga.com. 国际社会正在努力寻找逃往俄罗斯的前叙利亚总统巴沙尔·阿萨德（照片）一家的隐匿财产。巴沙尔和父亲哈菲兹前总统从1971年起到本月8日为止的53年间一直统治着叙利亚。据美国国务院推算，以2022年为基准，他们一家的财产至少达到120亿美元（约17.22万亿韩元）。 据《华尔街日报》等媒体15日报道，阿萨德家族在2011年内战爆发后，避开美国等西方国家高强度的经济制裁，以亲戚的名义在海外各地隐藏了资产。他们把通过垄断国营企业、贩毒等赚来的钱在主要国家购置房地产，并藏匿在海外秘密账户。 据美国国务院、美国参议院、侦探报道团体“有组织犯罪及腐败报告项目”等透露，阿萨德一家在俄罗斯莫斯科拥有价值2230万美元（约320亿韩元）的超高层建筑、在法国拥有价值9000万欧元（约1360亿韩元）的房地产、在阿联酋迪拜拥有价值4300万美元（约620亿韩元）的私人喷气式飞机等，在奥地利、罗马尼亚等国也有房地产。 此外，他们在瑞士信贷银行开设的账户、避税地加勒比海开曼群岛也通过汇丰银行账户隐藏了巨额资金。英国《金融时报》报道说，阿萨德政权仅在2018年至2019年就将2.5亿美元（约3600亿韩元）现金转移到莫斯科。大部分都是100美元和500欧元纸币，“已经掌握了存入俄罗斯银行的记录”。 哈菲兹在世时，家族的财产由其妻子、巴沙尔的母亲阿尼萨及其家人管理。巴萨尔从2020年起将资产管理交给夫人阿斯玛。阿斯玛是叙利亚裔英国人，出身于世界级投资银行JP摩根。 不过预计财产追踪和收回需要相当长时间。追查利比亚独裁者卡扎菲、伊拉克前总统萨达姆一家的财产也花费了很长时间。据悉，阿萨德一家平时为应对政权崩溃、逃往海外等情况，制定了保护财产的方案。

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