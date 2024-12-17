乘着《APT.》热风，ROSÉ的个人专辑在公告牌上排名第三. December. 17, 2024 07:47. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 女子组合BLACKPINK成员“ROSÉ”（朴彩英•照片）和女子组合“TWICE”在美国Billboard（公告牌）主专辑排行榜“Billboard 200”中分别稳居前五名。 据15日公开的排行榜预告报道，ROSÉ的首张个人专辑《rosie》排名第三，女子组合TWICE的第14张迷你专辑《Strategy》排名第四，均首次进入Billboard 200榜单。Billboard 200排行榜是将实物唱片销量、流媒体及音源下载次数等换算成专辑单元后进行排名。这次ROSÉ的《rosie》共创下了10万2000张的专辑单元记录，其中7万张是实物唱片的销售量。特别是ROSÉ的先公开曲《APT.》因与流行歌手布鲁诺•马尔斯的合作而更加受到关注，在公告牌主单曲排行榜“Hot 100”中排名第8位，在“流媒体歌曲”排行榜中排名第2位，人气飙升。 TWICE此次凭借《Strategy》创下了相当于8万8000张的专辑单元纪录，进入了Billboard 200排行榜。公告牌方面表示：“TWICE连续6张专辑进入前10名。”TWICE曾凭借前作《With YOU-th》首次登上Billboard 200排行榜榜首。

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