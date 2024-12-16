特朗普提名曾发表“美军撤离”言论的格林内尔为朝鲜特任大使. December. 16, 2024 07:59. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 美国当选总统唐纳德•特朗普当地时间14日提名前美国驻德大使理查德•格林内尔（58岁•照片）为负责朝鲜等的特别任务大使。 特朗普在True Social上表示，“格林内尔将在包括朝鲜、委内瑞拉等在内的全世界最火热的地方（纷争地区）活动”，“他永远把美国优先主义（America First）放在首位。” 格林内尔是被提名为特朗普二期政府国务卿候选人的特朗普当选总统的亲信，在特朗普一期政府中除了担任大使外，他还担任过国家情报局代理局长、科索沃和塞尔维亚谈判特使等。特别是在担任德国大使的2020年6月，他表示“特朗普政府曾考虑撤出驻韩美军”，引起了轩然大波。 有评价认为，任命他为负责朝鲜等的特任大使，表明特朗普对朝美直接对话有着强烈的意志。特朗普12日在接受美国时事周刊《时代》采访时表示：“我和金正恩相处得很好。我可能是他唯一一个正常面对的人。” 有人担心，随着在特朗普一期政府曾公开考虑撤走驻韩美军事实的、被认为是超强硬美国优先主义者的格林内尔将引领朝鲜问题，可能会越过面临权力空白期的韩国。韩国外交部长官赵兑烈在当天的记者见面会上表示：“将采取必要的外交措施，避免安保空白。”

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