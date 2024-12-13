徒有虚名的“三层年金”……弹劾政局下，退休金改革也出现问题. December. 13, 2024 08:17. by 金秀妍记者 syeon@donga.com. 从事建筑业的金某（58岁）计划在60岁以后继续工作。因为，虽然预计每月能领取加入30年以上的160万韩元左右国民年金，但还不到目前收入的一半。金某表示：“为了减免税额，加入了个人型退休年金，但加入时间短，国民年金将占据退休后收入的大部分。无论如何都要继续工作。” 在2025年进入超高龄社会（65岁以上超过全体20%）已成定局的情况下，对老年层退休准备情况的担忧正在加深。发达国家的退休老人以丰厚的年金为基础，积极进行消费、经济活动，支撑着社会，而韩国老年人的退休却准备不足。对于原本就处于1%低增长十字路口的韩国经济来说，老年人的“收入悬崖”有可能成为另一个负担的危机感很高。 ● 有名无实的三层年金体系 和养老金发达国家一样，韩国也具备了国民养老金、退休养老金、个人养老金等“三层养老金”体系。但有人指出，由于基金枯竭的危险、低收益率等，实际上无法保障老年收入。 据保健福利部12日透露，保险费率为9%、收入替代率到2028年为止调整为40%的国民年金，如果按照现行制度运营，预计从2041年起将出现收支赤字，到2055年基金将耗尽。随着以青年层为中心对国民年金的不信任日益增大，尹锡悦政府表示，将把年金改革作为四大改革课题推进。今年9月，政府出台了将保险费率从9%上调4个百分点至13%、将收入替代率上调至42%的国民年金改革案。方案还包含了从规模较大的企业起义务加入退休年金，并通过税制优惠等奖励引导加入个人年金的内容。但是在弹劾政局中，国家养老金改革失去了动力。修改有关退休金改革的法律实际上已经变得困难，设立退休金改革特别委员会等相关讨论被推到了次要位置。 补充国民年金的私人年金也没有起到充分的作用。以今年9月底为基准，退休年金公积金虽然超过400万亿韩元，但83.2%的公积金仍然集中在存款、储蓄、保险商品等本息保障型上。像这样，由于资金被捆绑在本息保障型上，退休年金最近10年的年换算收益率以去年年底为基准仅为2.07%。以2022年为基准，个人年金加入者的比重也只有19%。 ● “为了提高收益率，有必要改善制度” 政府为了提高退休年金的收益率，去年7月以确定贡献型和个人型退休年金加入者为对象，全面实行了事前指定运用制度（默认选项）。默认选项是劳动者不决定运用退休年金公积金的金融商品时，以事先规定的方法自动运用公积金的制度。但是，虽然实行已过一年，但据评价，提高收益率的效果仍然微乎其微。 专家指出，为了有效运营“三层年金”，需要引进基金型退休年金等制度改善。基金型退休年金与加入者直接与民间金融机构签订合同、自行选择投资商品的“合同型”不同，是由投资专家集团组成的中介组织代替加入者管理和运营公积金的方式。资本市场研究院研究委员南载宇（音）表示：“公积金集中在本息保障型上的目前情况不是保守的运用，而是放任不管。如果引进基金型退休年金制度，可以有效地执行违约期权等提高收益率的政策。”

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