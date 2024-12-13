乱成一团的执政党……乱局中“尹锡悦之友”权性东当选院内代表. December. 13, 2024 08:15. . 国民力量党12日选举权性东议员为新院内代表。权性东是被分类为“鼻祖亲尹”的尹锡悦总统同龄好友。随着一直主张“反对弹劾”的权性东击败提出“赞成弹劾”的金台镐议员当选为新院内代表，预计围绕第二次弹劾表决的党内矛盾将更加激烈。 当天的议员全体会议乱成一团。韩东勋表示：“以党论赞成弹劾吧！确认了总统没有提前下台的想法。对国民谈话实际上是坦白内乱的内容。”话音刚落，姜明奎、林钟得议员等亲尹派议员立即大喊“什么叫坦白”“从讲台上下来！”。韩东勋也针锋相对地高喊，“不要说平语”，这一些都通过电视进行了现场直播。 国民力量党正在陷入更深的派系斗争泥潭。韩东勋指示召开紧急伦理委员会除名或开除尹锡悦，对此反对的议员们抨击韩东勋“背叛的政治”“随意谈论内乱罪”等。但是，从“72比34”的票差来看，虽然反对弹劾的议员仍然更多，但赞成弹劾的议员也不少，因此有分析认为，“弹劾之堤”已经倒塌。 这种矛盾的背后是党权之争。亲尹集团表示：“如果总统被弹劾，韩代表要立即辞职。”意思是要建立亲尹紧急对策委员长体制，掌握党权。桩桩件件冲突的韩东勋-权性东两巨头体制能否稳定地管理弹劾政局，难免令人担心。

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