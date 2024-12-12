姆巴佩攻入个人欧冠第50球……利物浦6战全胜提前晋级. December. 12, 2024 08:09. by 金正勋记者 hun@donga.com. 利物浦队（英格兰）在欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛上取得了6连胜，稳居榜首。 利物浦队11日在与吉罗纳队（西班牙）的2024~2025赛季UEFA冠军联赛第六轮客场比赛中以1比0获胜。利物浦队在下半场第18分钟由穆罕默德•萨拉赫主罚的点球率先攻入一球，并最终取得了胜利。取得6连胜的利物浦将积分增加到18分，与目前排名第2位的勒沃库森（德国•积13分）的差距拉大到了5分。在本赛季进入欧冠决赛圈的36个俱乐部中，利物浦是唯一一支全胜的球队。利物浦在正式比赛中已18场不败（16胜2平）。利物浦最后一次在正式比赛中败北是在9月14日举行的与诺丁汉森林队的英格兰足球超级联赛（EPL）比赛。本赛季利物浦队在英超积分榜上也以35分（11胜2平1负）排在首位。 皇家马德里队（西班牙）的基利安•姆巴佩当天在与亚特兰大队（意大利）的客场比赛中，在上半场第10分钟先拔头筹，取得了欧冠个人第50粒进球。25岁零356天的姆巴佩是打进50个欧冠进球历史第二年轻的球员。里奥内尔•梅西（迈阿密国际）在效力FC巴塞罗那队的2012年攻入了第50粒欧冠进球，当时他的年纪是24岁零284天。皇家马德里队当天以3比2获胜。李刚仁所属的巴黎圣日耳曼队（PSG•法国）当天以3比0完胜萨尔茨堡红牛队（奥地利）。PSG的战绩为2胜1平3负（积7分）。金玟哉效力的拜仁慕尼黑队（德国）以5比1战胜顿涅茨克矿工队（乌克兰），取得了4胜2负（积12分）的战绩，很有希望直接晋级。

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