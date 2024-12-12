美国国会：“驻韩美军维持现有水平2.85万人”. December. 12, 2024 08:09. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 美国国会公开了2025财年（会计年度）国防授权法（NDAA）参众两院单一议案，其主要内容为，与特朗普二期政府上台无关，驻韩美军规模将维持现有水平，维持在2.85万人。另外，还决定向国防部报告韩美日国防合作、加强对韩国的延伸威慑的具体方案。 据美国国会10日（当地时间）透露，参众两院议会在NDAA中包含的“对韩国的议会认识”中表示：“根据《韩美共同防御条约》，维持部署在韩国的约2.85万名美军兵力，并再次确认加强相互国防基础、利用美军所有防卫能力的延伸威慑公约。” 驻韩美军维持现有水平的句子每年都会纳入包含国防预算和主要政策的法案NDAA中。此前，当选总统特朗普在执政一期时也暗示了裁减驻韩美军的可能性，议会在2019年至2021年NDAA中包含了禁止将预算用于裁减驻韩美军至现有水平以下的条款。据分析，虽然乔•拜登政府上台后没有限制裁减驻韩美军的规定，但这是强调“不能裁减”的意思的行为。 法案中提到“为了增进美国在与中国的战略竞争中的比较优势，应该加强与韩国、日本等国家的合作”，强调了加强韩美日国防合作的必要性。因此，国会要求国防部长官在2029年之前每年提交韩美日三国国防合作增进计划。 法案中还要求国防部在明年3月1日之前提交旨在加强美国对韩国的延伸威慑公约的计划。报告要求，在发生危机时，包括韩美间的核协商过程和韩美核战略企划、情报共享方式、加强延伸威慑所需的预算和财源等。

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