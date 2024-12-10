洪瑞琳等8人荣获“东亚马拉松年度最佳运动员奖”. December. 10, 2024 08:21. by 姜泓求 windup@donga.com. “跑步就像是我的‘灵魂朋友’。在跑步的过程中认识了优秀的队友，还获得了荣誉，既高兴又激动。” 9日，在首尔西大门区东亚日报忠正路办公大楼举行的2024东亚马拉松年度最佳运动员奖颁奖典礼上，洪瑞琳（45岁•人名音译下同）被选为女子组40多岁年龄段的“年度最佳运动员”后做出了上述表示。 《东亚日报》为了发展“草根马拉松”，于2007年在韩国国内首次设立了大师赛部门的颁奖仪式。在参加每年3月举行的首尔马拉松暨东亚马拉松，并参加东亚日报主办的公州百济马拉松（9月）或庆州国际马拉松（10月）的运动员中选拔获奖者。 洪某在今年首尔大会（2小时52分44秒）和庆州大会（2小时51分58秒）上获得了女子组双冠王。身为仁川世元高中生物教师的洪某在首尔大赛夺冠后表示：“在学校总只强调科学，如果在马拉松大赛上获得第一名，孩子们会大吃一惊。”此前，洪某在2015年被评为年度最佳运动员（MVP），并三次获得过30多岁年龄段的年度最佳运动员奖（2013年、2015年、2017年）。洪某说：“继30多岁之后，在40多岁年龄段也获得了该奖项，非常激动。为了能在50、60、70岁以后也能获得该奖项，我会不忘初心和爱心，继续奋斗。” 2014~2019年连续6年获得50多岁年龄段年度最佳运动员奖的金亨洛（61岁）也来到60多岁，获得了个人第7个年度最佳运动员奖。金某在首尔大会时以2小时40分57秒排在第40位，庆州大会时以2小时46分15秒排在第11位。金某表示：“将重新调整身体，明年将展现更好的面貌。” 此外，男子组的崔范植（27岁）、柳文振（38岁）、赵宇元（46岁）、金会默（51岁）和女子组的池允儿（37岁）、卢恩熙（50岁）分别被评为各年龄段的年度最佳运动员奖。为大赛志愿者和工作人员而新设的“东亚马拉松工作人员特别奖”由睦英珠（41岁）获得。当天的获奖者们将获得明年3月首尔马拉松大会的参赛权。今年没有特别选出不分性别和年龄段的MVP。

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