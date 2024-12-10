通过家属DNA比对，对失踪成人也能迅速展开调查. December. 10, 2024 08:19. by 林载赫记者、李采完记者 chaewani@donga.com. 国会将提议《失踪成人法》，以便在成人失踪事件中，警方对基因（DNA）进行比对展开调查。此前，本报（参考9月3日刊A1、12版）报道了只有儿童失踪事件中才能提取和保管DNA的情况和问题。 国会产业通商资源中小风险企业委员会所属的共同民主党议员许成武（音）9日表示，警方将于10日代表提议构建可以调查失踪成年人的举报体系，并实施相关政策为主要内容的《失踪成人法案》和《失踪儿童法修正案》。与之前的未成年人失踪事件不同，成人失踪事件没有通过DNA比对等警方展开调查的权限，处于法律死角地带。 据警察厅透露，以今年6月30日为准，国内成人失踪者共有6809人，他们都是接到警方报案但至今尚未找到的人。其中失踪时间在10年到20年之间的人有1633名，超过20年的人有1995名。 成人失踪者调查之所以缓慢，是因为根据现行法律，警方没有利用失踪者家属的DNA寻找失踪者的法律依据。根据失踪儿童等的保护及支援相关法律，失踪者如果是未满18岁的未成年人，只要家人向调查机关提交DNA，就可以登录国立科学调查研究院数据库，实时进行比较和确认。 许议员提议的《失踪成人法》规定，警方必须义务性地实行失踪成人申报体系等失踪成人相关政策。另外，警察署负责人接到成人失踪事件的举报后，必须经过确认程序，在失踪成人信息系统进行登记。此外，还明示了警方对身份不明的遇难者和失踪者家属DNA进行比对的法律权限。许议员表示：“如果不知道家人的生死，活着也会很痛苦”，“应该尽快制定成人失踪法，迅速搜索和发现失踪者，最大限度地减少失踪者家属的痛苦。”

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