嫌疑人尹锡悦、整体歇工总统室、看眼色的总理室……政府并不存在. December. 10, 2024 08:17. . 虽然一二·三紧急戒严事态已经过去一周，但韩国仍然没有从泥潭中摆脱出来，混乱仍在持续。尹锡悦总统作为“涉嫌内乱嫌疑人”被正式立案，并被禁止出国。随着尹总统蛰居官邸，龙山总统室连例行会议都没有召开，功能处于停止状态。再加上国务总理室也在观察今后事态会如何发展。随着政府的指挥塔功能瘫痪，整个国政陷入了空白、政府失踪的状态。 造成这种国政中枢真空状态的原因，可能是因为内乱罪难逃刑事起诉的总统去留问题仍不确定。为了恢复国政，必须对自己的无道行为负责、自行决定去留，“不负责任的总统”却把自己的命运推给执政党并保持沉默，与朝野两党各自计算政治利益而未能摆脱胶着状态的“无能国会”，一起造就了这一产品。这样的政治失败让国政也陷入了泥潭。 但是，执政党代表和国务总理的共同运营国政这一变通行为并不能成为摆脱不正常的解决方法。国会议长和在野党立即反驳称这是违宪的行为，韩德洙总理的“不是代理的代理体制”被判定为不得启动。更何况，交出权限后退居二线的尹总统又受理部长辞呈等，仍然行使着人事权。只要不是至少得到国会同意的总理代理总统权限，任何权宜之计都不能得到正当性认可。 在这种混乱中，眼下安保的不安正在扩大。国防部表示“现在国军统帅权在尹总统手中”，但涉嫌内乱嫌疑人的军队统帅权已经半死半活，而且在违宪的紧急戒严之后，军队指挥体系也处于崩溃状态。如果马上发生危机事态，谁来负责军队的指挥统帅还是个疑问。外交也逐渐被孤立。随着包括美国在内的各国预定日程接连被取消，并被排除在今后日程之外，“越过韩国”正在加剧。 对于本来就很困难的韩国经济来说，戒严风暴正在成为致命的风险。随着外国投资者连日来在股市集中抛售股票，连个人投资者也持续着“恐慌抛售”。信用评价公司穆迪和惠誉也警告说：“韩国的政治不稳定会对国家信用等级产生负面影响。”政府推进的所谓四大改革事实上也告中断，特别是医疗改革也随着在戒严事态时成为“处理”对象的医疗界完全背弃政府而停止。 总统退居二线、有序下台、共同代理体制等政治言辞泛滥，但任何临时变通都无法消除目前的不确定和无秩序。总统越是硬撑，执政党越是不知所措，国民痛苦的时间就只会越长。只有按照韩国宪法和法律规定的程序，纠正违宪、非法事态，巩固民主秩序，才能克服现在的非正常，恢复预测可能性。只有这样，市场和全世界才能信任韩国。

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