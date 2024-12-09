特别调查本部长是韩东勋高中大学学弟，特殊关系引争议. December. 09, 2024 08:22. by 崔美松记者 cms@donga.com. 正在调查尹锡悦总统宣布非法紧急戒严事件的检察机关，8日以内乱等嫌疑紧急逮捕了前国防部长金龙显，加快了调查速度，但在野党却展开攻势称：“应该将调查交给警方和特检。”特别是担任紧急戒严特别调查本部长的首尔高等检察厅厅长朴世铉（照片）是国民力量党代表韩东勋的高中和大学师弟，这一点引起了争议。 朴世铉毕业于首尔现代高中和首尔大学法学院，后来以司法研修院第29期进入检察机关。他在高中和大学时代都是韩东勋的师弟。祖国革新党代表曹国8日表示：“尹锡悦和韩东勋之间是不是有密约? 内乱罪不属于检察机关的业务范围，检察机关正在变相调查。”共同民主党最高委员金民锡也针对朴世铉表示：“已经掌握了怀疑（关于调查指南的）动机和幕后主使的情况。” 相比调查，朴世铉主要负责企划业务。朴世铉的父亲是金大中政府时期担任检察总长的朴顺勇（音）律师，外公是前首尔地方检察厅检察长金容济（音）。据悉，在担任法务部刑事企划科科长时期，他曾陪同参加所谓的“红包聚餐”，因此一度卷入争议。2017年4月，时任首尔中央地方检察厅厅长的李英烈在与法务部干部共进晚餐时，向两名法务部科长递了装有100万韩元的红包，引发了问题，当时朴世铉也陪同出席。 特别是，共同民主党提及朴世铉担任首尔高等检察厅刑事部长时，尹总统没有对涉嫌牵连的“告发事主”嫌疑下达重新调查的命令，主张朴世铉不能担任本部长。但检察机关内部也有评价认为，难以认为朴世铉与“特别调查通”的尹锡悦、韩东勋关系密切。朴世铉在8日的新闻发布会上表示：“不管地位高低，我们都在根据法律和原则进行严格的调查。希望各位国民能够相信并拟目以待。”

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