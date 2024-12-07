垂头丧气的尹锡悦母校……首尔大学学生自感“羞愧”，忠岩高中决定“暂时实行校服自律化”. December. 07, 2024 07:35. by 朱贤宇记者、周爱珍记者 woojoo@donga.com. 尹锡悦总统的母校首尔大学和忠岩高中，对尹总统宣布紧急戒严进行批评的声音越来越高。忠岩高中表示“担心不正当的视线”，决定暂时实行校服自律化。 就读于首尔大学研究生院的申某（31岁）6日在与《东亚日报》的通话中表示：“令人难以置信的是，（尹锡悦总统）竟然相信不正当选举等阴谋论，宣布紧急戒严”，“同一大学校友的事实让我感到羞愧。”首尔大学在校生等2700人前一天晚上8点半左右在首尔大学冠岳校区前的卫城广场举行了全体学生大会，表决通过了“要求尹锡悦下台的议案”。议案在总投票数2556票中，以2516票赞成获得通过。 相当于尹总统直属后辈的首尔大学法学专门研究生院（Law School）的学生们5日也发表声明称：“对于在同一教室里学习同一宪法的前辈尹锡悦引发的惨剧，作为后辈，我深感羞愧和负罪感。”首尔大学医学院、医院教授紧急对策委员会6日也发表了内容为“处决国民的总统立即下台”的时局宣言。 尹总统宣布紧急戒严的背后有由忠岩高中出身的前后辈组成的“忠岩派”的疑惑浮出水面，母校毕业生之间也出现了“丢脸”的声音。一位忠岩高中的校友（第14届）说：“曾向周围人炫耀校友当上了总统，但因为不像话的事情，现在成了笑柄。”忠岩高中6日通过家庭通信文公示称，“为了预防上下学途中学生们受到部分不知趣的市民的不正当待遇，将在结业典礼之前临时自律化着装。”前一天，忠岩学院理事长尹明华（音）通过社交网络服务（SNS）上传了“想把尹锡悦和金龙显选定为令人蒙羞的毕业生”的文章。 当天，首尔光化门和汝矣岛等市中心各处接连举行了大规模集会。以全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）为主轴的“尹锡悦政权下台运动本部”从下午6点到9点在光化门东和免税店前举行了谴责宣布戒严及敦促尹总统下台的集会。民主劳总表示：“将宪法保障的国会固有的预算审议权和国务委员弹劾权视为反国家行为，宣布紧急戒严是尹锡悦的妄想和自以为是的傲气。”新自由联带等反对弹劾尹总统的保守倾向团体当天中午在国会前举行了2000人参加的“阻止弹劾”集会。 尹总统宣布紧急戒严后迎来的第一个周末7日，首尔汝矣岛光化门等市中心一带预告了仅申报人员就达25万人的大规模集会。

한국어