“尹总统曾说支持率不都是在野党捏造的吗”. December. 07, 2024 07:36. by 黃炯? constant25@donga.com. “支持率不都是（在野党）开玩笑捏造出来的吗？” 与尹锡悦总统关系密切的一位执政党核心负责人就舆论调查表示，尹总统最近曾说过这样的话。这意味着尹总统平时对舆论调查等抱有强烈的不信任。 有分析认为，在3日深夜紧急戒严当时，戒严军被投入到包括国会和中央选举管理委员会等宪法机关在内的金御俊运营的舆论调查企业“花”等，反映了尹总统对不正当选举（选举舞弊）和舆论捏造疑惑的确信。特别是，今年议会选举失败后，随着不正当选举疑惑通过保守油管和保守团体扩散，尹总统的这种确信有可能得到了加强。 实际上，戒严军布告令第1、2项中分别有“禁止国会等一切政治活动”、“禁止假新闻、舆论捏造、虚假煽动”等内容。据此，特战司令部和反间谍司令部所属的300多名军人作为戒严军进入了选举管理委员会京畿果川大厦及首尔冠岳大厦、京畿水原选举研修院等。 执政党内也有人提出疑惑称，“尹总统在大选结束后就完全陷入了不正当选举疑惑。”熟悉第20届大选情况的执政党相关人士6日在与《东亚日报》的通话中表示：“尹总统沉迷于在上次大选中，不正当选举论者的‘以0.73%的差距获胜，实际上更胜一筹’的主张”，“如果指出不是事实，就报以冷漠的眼神和无视的表情。”该相关人士表示：“2020年4月第21届议会选举时，油管博主们也主张‘当时民主党高层相关人士在研究不正当选举方法后，大量雇佣中国黑客，捏造了事前投票’，对此他深信不疑。”

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