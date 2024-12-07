戒严事件后的尹锡悦支持率：肯定13%、否定80%. December. 07, 2024 07:36. by 申나리 journari@donga.com. 尹锡悦总统的国政支持率创下了历史最低值13%。对尹锡悦履职的否定评价在3日晚宣布紧急戒严后上升到80%，否定评价的理由是“经济、民生、物价问题”（19%）和“紧急戒严事态”（16%）。 韩国盖洛普6日公布的12月第一周舆论调查结果显示（参考中央选举舆论调查审议委员会网站），尹锡悦在宣布戒严前的3日，肯定评价和否定评价分别为19%和68%，但在宣布和解除戒严后实施的4日至5日调查中，分别为13%和80%。 保守核心支持层的肯定评价也有所下降。据调查，大邱、庆北的支持率为21%，降至上一周（40%）的一半水平，釜山、蔚山、庆南的支持率也比上一周下降5个百分点，降至17%。就连国民力量党支持层中，肯定和否定评价也均为40%左右。 对于否定评价的理由，“紧急戒严”的回答排在第二位。由于出口不振、内需停滞、高汇率等原因，经济停滞正在成为现实，因此对经济、民生及物价的问题认识较高，但考虑到舆论调查的时间，紧急戒严实际上对否定评价产生了最大的影响。 韩国盖洛普方面分析称，“这与干政事件初期的2016年10月第四周时任总统朴槿惠向国民道歉前后的情况相似”。在就崔顺实秘密实权嫌疑向国民道歉之前，肯定评价为23%，道歉后急剧降至14%。此后，随着干政事件不断浮出水面，支持率在一周内暴跌至5%，11月第四周降至4%后，国会通过了弹劾案。 约一半（51%）的受访者认为“对于总统中心制，有必要修改宪法”，其次是“相比制度，是运营上的问题，没有必要修改宪法”（38%），在受访者中较多。对于改宪方向，对4年连任总统中心制（46%）的支持率最高，其后依次是议员内阁制（18%）、分权型总统制（14%）等。 对未来政治领导人的支持率，依次是共同民主党代表李在明（29%）、国民力量党代表韩东勋（11%）、祖国革新党代表曹国（4%）等。

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