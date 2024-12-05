“莱特希泽遭华尔街阵线排挤，可能不会被特朗普二期政府起用”. December. 05, 2024 07:30. by 金允珍记者 kyj@donga.com. 据《华尔街日报》3日报道，在特朗普一期政府中担任美国贸易代表办公室（USTR）代表的“贸易保护主义设计者”罗伯特•莱特希泽（照片）很有可能不会被二期政府起用。据《华尔街日报》报道，莱特希泽希望在下届政府中担任经济领域相关高层职务，但被财政部长提名人斯科特•贝森特和商务部长提名人霍华德•勒特尼克等“华尔街出身的金融人”击败。据悉，一度有人观测说，莱特希泽有可能再次被提名为USTR代表，但他本人拒绝了这一职位。 莱特希泽30多年来一直担任贸易专门律师，为特朗普一期政府制定以征收关税为中心的贸易保护政策做出了巨大贡献。他主导了美中贸易战争，在代替北美自由贸易协定（NAFTA）的美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）签署过程中也起到了核心作用。 部分人预测，在美国当选总统唐纳德•特朗普一直强调强有力的关税和保护贸易基调的情况下，主导这一政策的莱特希泽被排除在外，相关政策可能会失去推进力。《华尔街日报》报道说：“莱特希泽是拥有有关贸易法百科全书水平知识的老练的谈判家”，“他的缺席可能会使特朗普在二期政府中的野心受挫。” 实际上，贝森特提名人在10月接受《金融时报》采访时曾表明立场称：“特朗普强硬的关税承诺是为了让其他国家做出让步的谈判战略。”这与将关税视为谈判工具、将关税视为消除贸易逆差和制造业复兴的实质性解决方案的莱特希泽截然相反。 但是，莱特希泽在外部对特朗普的贸易政策提出建议的可能性仍然存在。据悉，曾担任莱特希泽秘书室长的贾米森•格里尔被新任命为USTR代表，他的积极推荐也起到了一定作用。

한국어