“单板滑雪大哥”金相谦获得世界杯首枚奖牌. December. 02, 2024 08:22. by 任寶美 bom@donga.com. 单板滑雪高山板 “大哥”金相谦（35岁•High1）在国际滑雪联合会（FIS）世界杯出道15年后首次获得了奖牌。上月30日，金相谦在中国梅林举行的2024~2025FIS高山滑雪世界杯首站比赛平行大回转中获得了银牌。金相谦在2009年兰德赫拉夫（荷兰）大赛时首次参加世界杯，此次是他个人第103次参加世界杯。 金相谦表示，“在2024~2025赛季的首场世界杯上获得了第二名。第一次登上领奖台非常激动。向一直在我身后给予支持和祝贺的人们表示感谢。”金相谦在2011年埃尔祖鲁姆（土耳其）冬季世界大学生运动会平行大回转上获得金牌，是韩国单板滑雪历史上首次在国际大赛上夺冠的选手。但是直到上个赛季为止，他在世界杯上始终与奖牌无缘。 单板滑雪高山板预选赛第1、2轮比赛总成绩排名前16名的选手将进入决赛。决赛采用淘汰赛方式，每两名选手进行对决，率先通过终点线的选手获胜。当天以第6名的成绩通过56人参赛的预选赛的金相谦在4强赛上遇到了平昌冬奥会平行旋转银牌得主李相浩（29岁•Nexen）。随着李相浩未能完成比赛，金相谦自世界杯出道后首次登上了决赛舞台。但是金相谦也未能比完决赛全程，不得不把金牌拱手让给了埃德温•科拉蒂（33岁•意大利）。 在4强赛中败给金相谦的李相浩在3、4名争夺战中以0.71秒的差距领先费也（30岁•中国）获得了铜牌。在单板滑雪高山板世界杯上，两名韩国选手并排站在领奖台上，是自2017年凯塞里（土耳其）大赛后7年来的第一次，也是历届第二次。当时李相浩获得银牌，崔宝军（33岁）获得铜牌。金相谦当时排在第4位。

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