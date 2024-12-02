在白宫前开设“战情室”的企业们. December. 02, 2024 08:21. by 林雨宣 imsun@donga.com. 美国当选总统唐纳德•特朗普当地时间明年1月20日就任前夕，加快了引入“美国优先主义”经济政策的步伐，国内外企业也加快了应对步伐。 当地时间1日，据美国华盛顿政界和韩美财界透露，最近国内外企业在华盛顿的办公室因聘请可以与下届特朗普政府紧密沟通的人士和制定各种战略等，充满了仿佛“战情室（war room）”的紧迫感。特别是国内企业，不仅是此前积极加强华盛顿“对官线”的三星电子和现代汽车，SK集团和浦项制铁集团等最近也在大幅加强相关人力和组织。预计，这种动向还会扩散到其他大企业。 SK集团最近聘请了今年年初在美国成立的统合对外合作法人“SK美洲”的副社长、前美国参议院财政委员会国际贸易顾问兼美国贸易代表办公室（USTR）副秘书长保罗•德莱尼。新任副社长德莱尼在美国财界20多年来一直致力于国际贸易和投资、供应网及规制战略等。据悉，今后他将负责SK集团的北美对官总管业务。 浦项制铁集团最近也与华盛顿战略咨询企业“美国全球策略（AGS）”签订了合同，正式开始应对特朗普二期。AGS是特朗普一期核心参谋之一、前美国国家安全事务助理罗伯特•奥布莱恩和前白宫国家安全会议（NSC）秘书室长亚历山大•格雷设立的政治及战略咨询公司。曾在特朗普一期活动的前国家安全保障会议亚洲事务高级助理艾莉森•胡克也担任首席副社长。财界相关人士表示：“当务之急是掌握特朗普下届政府的相关人脉，构建应对阵容”，“目标是掌握政策动向，先发制人地制定事业计划。” 各国首脑也在积极应对特朗普下届政府。加拿大总理贾斯汀•特鲁多上月29日来到特朗普的私宅佛罗里达州海湖庄园，讨论了消除加拿大对美贸易顺差的方案等。当天的会晤是特朗普当选人上月25日以阻止非法移民和毒品流入的措施不足为由，在就任第一天预告将对加拿大和墨西哥征收25%的关税后，时隔4天举行的。虽然加拿大部分人士主张应对报复关税，但特鲁多在与特朗普通话后立即前往私宅，开始形成友好关系。 另外，特朗普当选人当天还警告对中国和俄罗斯主导的新兴国家协议体金砖四国（BRICS）也要征收关税。他说：“我们要求对方承诺不试图建立新的金砖四国货币或以其他货币取代美元，否则将征收100%的关税。”

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