欧洲对待俄罗斯的态度. December. 02, 2024 08:20. . 记者不久前见到的一名76岁法国元老学者坦言：“担心爆发我们从未经历过的战争。”元老学者出生于第二次世界大战结束后的1948年，不知道战争是什么样的，因此更害怕没有经历过的战争。当时正是朝鲜军队被派遣到与乌克兰进行战争的俄罗斯的事实被公开的时候。欧洲人对“遥远的国度”朝鲜派一万多名军人进入欧洲大陆的消息感到非常紧张。因为担心俄罗斯借助朝鲜的支援，不仅攻击乌克兰，还会攻击周边欧洲国家。当地时间11月27日，在韩国驻法国大使馆和法国国际关系研究所举办的“朝鲜人权研讨会”上，专家们一再表示：“现在朝鲜问题不仅是韩半岛的问题，而是世界的问题。” 在日益明显的战争威胁中，欧洲国家的首脑们是如何应对的呢？首先，对内以强烈的语调明确共享危险。负责欧洲安全的北约秘书长马克·吕特在11月6日发表的声明中自问道：“朝鲜军队出现在欧洲领土，这确实是历史性的。我们是否已经处于比乌克兰国民遭受的破坏更黑暗的某种危机之中？”这等于是强调了朝鲜派兵的严重性，并警告称可能遭受比乌克兰更大的损失。 欧洲领导人们的对内信息既强烈又具体。北约军事委员会主席、荷兰海军上将罗布·鲍尔11月25日在比利时布鲁塞尔举行的一场活动中，敦促欧洲企业调整生产和流通方式，以应对战时状况。 欧洲国家还在向国民宣传具体的行动方针。200多年来一直保持中立路线、今年2月成为北约成员国的瑞典11月开始向各家庭发送题为《危机、战争时行动要领》的32页小册子。与俄罗斯接壤1340公里国境的芬兰也开设了网站介绍应对多种危机的方法。 向本国国民直截了当传达信息的欧洲国家，在面对俄罗斯时反而言辞间接而模糊。这是为了避免不必要地刺激俄罗斯。乌克兰11月20日首次用英国和法国共同开发的远程导弹“风暴之影”打击俄罗斯本土时，英国政府没有正式确认打击事实。在外国媒体一致报道打击事实的情况下，英国首相斯塔默表示：“不会提及作战上的问题。因为这样做只会让俄罗斯总统普京成为胜者。” 那么，与停战中的朝鲜接壤的韩国，向朝鲜和俄罗斯发出了什么样的信息呢？尹锡悦总统在国家情报院确认朝鲜派兵事实不到一周的时间里，就提到了向乌克兰提供杀伤性武器的可能性。对此，俄罗斯表示“两国关系有可能被破坏”，表现出了激昂的反应。 相反，国民和企业却听不到如何应对战争危险的声音。虽然没有必要过分担心战争，但由于朝俄军事合作，地缘政治危险迎来了新的局面，因此，韩国也有必要在内部进行更明确的沟通，在外部使用更老练的外交辞令。

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