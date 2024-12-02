“强行通过和否决权”“弹劾和驳回”……政治已经消失. December. 02, 2024 08:19. . 进入第22届国会后，“政治失踪”事态继续恶化。国会多数党共同民主党单独处理各种法案和尹锡悦总统行使否决权的反复消耗战正在无限反复，围绕监查院院长和检察官等公职人员的弹劾攻防战也越来越激烈。 预计尹总统最早将在本周内对共同民主党主导的全体会议通过的粮食管理法等5件法案行使否决权。如果实际行使，尹总统在任2年零7个月期间退回国会的法案将达到30个。其中包括3次反复在国会通过和行使否决权的《金建希特检法》。 据悉，共同民主党以总统官邸迁移汉南洞监查不力为由，将于2日发起对监查院院长崔载海的弹劾案。以对总统夫人金建希的调查不力为由，决定对首尔中央地方检察厅厅长李昌洙等3名检察机关干部也一同发起弹劾案。这样一来，共同民主党作为弹劾对象的尹政府公职人员将增至18人。行政安全部长李祥敏等5人通过了国会表决，目前已开始由宪法裁判所对弹劾进行审查，其余的议案则遭废除。宪法裁判所判决3人予以驳回，2人正在审理中。 这是以前从未见过的现象。在有限的政治运转的过去，朝野政党尽可能地以达成协议方式通过法案。这样通过的法案被总统否决是非常罕见的事情。1987年体制以后，总统在5年任期中行使否决权停留在个位数。这是尊重国会协议精神的结果。金大中政府执政时期，虽然5年来一直是朝小野大，但从未行使过否决权。行使否决权最多的李承晚总统（45件）也是在任12年才有的数字。 推进弹劾公职人员的数量从未像现在这样多。每任总统或者没有，至多也就1至4人，而且大部分都是在没有表决的情况下就被废弃。少数在野党提议弹劾案被认为是政治意思的表达，最终降低级别，以“建议罢免部长案”的处理代替弹劾。总统虽然没有解职涉事部长的义务，但如果建议案得到处理，大体上会更换部长。因此，包括以卢武铉、朴槿惠总统为对象的弹劾案在内，1987年以后至尹政府上台之前，实际上在国会通过的弹劾案只有3件。 对朝野政党的妥协、好不容易折中的成果，总统予以尊重的文化似乎已成为过去。朝野政党和总统室表示：“这是宪法和法律上的权限行使。”但是牵制和均衡的三权分立宗旨已经消失，在只力主各自立法权和否决权的期间，妥协的政治无影无踪。最终，本应由总统拿出解开堵死的政治僵局的头绪，但从特检解决方法起就显得遥遥无期，真是令人郁闷。

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