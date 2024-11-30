检察机关就“明太均涉嫌介入工业园区”对昌原市和庆南道厅进行扣押搜查. November. 30, 2024 07:30. by 昌原=宋有根记者、昌原=崔元英记者 big@donga.com、o0@donga.com. 正在调查尹锡悦总统夫妇介入公推疑惑的检察机关29日对庆南昌原市厅和庆南道厅进行了扣押搜查。 当天上午，昌原地方检察厅专门调查组（组长：次长检察官李志炯，音）分别向昌原市厅监查官室和产业园区负责部门、庆南道厅产业园区政策科产业园区相关部门派遣了调查官，进行了扣押搜查。据悉，检方从业务负责人的电脑等处确保了包含“昌原第二国家产业园区”选定过程的资料。调查组计划，以没收的资料为基础，调查明太均（音，54岁，拘留中）在担任前国民力量党议员金映宣（64岁，拘留中）地区办公室总管本部长期间，是否介入昌原新国家产业园区的选定，并让周围的人购买选定地附近的土地。 明某涉嫌提议昌原产业园区的最初选址，最终调整用地范围和界限等，介入了昌原产业园区相关事业。也有人怀疑，明某熟人的儿子A某在昌原产业园附近购买了土地。 检察机关在调查明某的过程中，确认了明某与昌原市长洪南杓会面、听取昌原市公务员的对外保密的报告等在国家产业园区申办过程中行使部分影响力的情况。昌原市虽然对开发信息泄露疑惑进行了预备调查，但在检察机关进行调查后中断了监查。检方当天除了扣押搜查之外，第六次传唤明某进行了调查。

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