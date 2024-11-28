韩国政府密切关注朝美直接对话时是否出现核裁军和核冻结变数. November. 28, 2024 07:39. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 对于美国当选总统特朗普和朝鲜国务委员长金正恩进行直接对话的可能性，韩国政府认为，朝鲜和美国立即跳过韩国进行直接交易的可能性不大。韩国政府消息人士27日表示：“特朗普应该清楚地记得此前对朝鲜交易结果‘无协议’的经历，因此不会草率与金正恩联手。” 不过，韩国政府表示，“金正恩一直露骨地表现出以朝鲜是有核国家为前提的核裁军和核冻结的意图，如果特朗普不提出无核化等条件，就与金正恩坐在谈判桌上，可能会发生任何事情”，保持高度警惕。特朗普在担任总统候选人期间，一直批评拜登政府的对朝鲜政策和基调，因此，为了表现出与拜登政府不同的面貌，他很有可能向金正恩提议以“自上而下”的方式无条件地坐在谈判桌上。专家们认为，如果金正恩作出回应，之后可能会进行核裁军谈判等直接交易。分析认为，金正恩21日虽然表示与美国“走到了尽头”，但使用了“谈判”“共存意志”等措辞，也表现出了如果特朗普表现出撤回敌对对朝政策等意向、就可以参加谈判的意图。 既然金正恩宣布断绝南北（朝韩）关系，如果朝鲜与美国之间进行直接交易，韩国被排除在韩半岛安全构想之外的“通美封南”的可能性将相对增大。在谈判中重视迅速成果的特朗普，如果为了尽快从朝鲜那里得到回报，向朝鲜提出核裁军等相对容易的条件而不是无核化，韩国的安保风险将进一步增大。 也有人担心，如果朝鲜-美国首脑之间开始直接交易，尹锡悦政府部分被排除在外，拜登政府时期成立核磋商小组、加强延伸威慑执行力的韩美合作可能会减弱。也有分析认为，韩美日三国此前巩固的安保合作“制度化”可能会减弱。

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