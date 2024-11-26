面对旧主，李在城连续两场德甲联赛头球破门得分. November. 26, 2024 08:10. by 金正勋记者 hun@donga.com. “头球大师”李在城（32岁•美因茨）连续两场比赛攻入头球，庆祝自己的第100场德甲比赛。 李在城在24日（当地时间）举行的与荷尔斯泰因基尔队的2024~2025赛季德甲客场比赛中，在下半场第8分钟攻入了将比分3比0，彻底锁定胜局的一球，为球队的胜利助了一臂之力。李在城在右路接到队友安东尼•卡西的凌空斜传球，头球破门。这是继9日与多特蒙德队的比赛后，他连续两场联赛进球，也是本赛季的第3粒进球。9日，李在城在与多特蒙德队的比赛中，头球攻破对方大门。韩国国家足球队中场球员李在城在2026北中美世界杯亚洲区第3轮预选赛10月2连战（对阵约旦、伊拉克）中也连续进球，两粒进球也都是用头球攻入的。李在城在下半场第24分钟被国家队后辈洪铉锡（25岁）替换下场，坐在替补席上。 李在城在当天进球后克制了进球庆祝动作。因为荷尔斯泰因基尔是他效力3年的前所属球队，而且当天的比赛是在对方的主场进行的。效力于韩国职业足球K1联赛全北现代队的李在城在2018年7月加入当时德乙联赛球队荷尔斯泰因基尔队后进军了欧洲舞台。李在城于2021年7月转会到美茵茨队，荷尔斯泰因基尔队在本赛季升入到德甲联赛。李在城在赛后表示：“今天的比赛对我来说非常特别。想念在基尔的所有人”，并在自己的社交媒体上留言。 本场过后取得2连胜的美因茨队积分达到16分（4胜4平3负），升至的德甲积分榜第8位。荷尔斯泰因基尔队积5分（1胜2平8负），在德甲联赛全部18支球队中排在第17位，处于降级区。

한국어