俄罗斯副外长：“对于韩国向乌克兰提供杀伤性武器，将动用所有方法应对”. November. 26, 2024 08:08. by 巴黎=常驻记者赵恩娥、华盛顿=常驻记者文炳基 achim@donga.com、weappon@donga.com. 俄罗斯副外长鲁登科当地时间24日警告称：“如果韩国向乌克兰提供武器，将动用一切办法予以应对。”被美国当选总统特朗普提名为总统国家安全事务助理的美国共和党众议员沃尔兹也表示，下届政府的优先顺序是俄罗斯和乌克兰迅速达成协议，韩国应慎重处理对乌克兰的武器支援。 据俄罗斯官方媒体塔斯社等媒体报道，鲁登科当天表示：“如果韩国有可能使用韩国武器杀死俄罗斯市民，那么与韩国的关系将完全被破坏。俄罗斯将采取一切必要的方法予以应对。”意思是说，如果韩国为了应对朝鲜向俄罗斯派兵而向乌克兰支援杀伤性武器，将予以报复。 沃尔兹也在同一天接受福克斯新闻台的采访时表示，俄罗斯最近向乌克兰发射了多弹头中程弹道导弹，连日来不断加大核威胁力度，这是“明显的扩大战事。特朗普对此深表忧虑。”他还指出，这是美国拜登政府为应对朝鲜派兵而允许乌克兰使用美国产武器打击俄罗斯本土的结果，“问题是这场战争正在走向何方”。 沃尔兹还对韩国介入的可能性表示担忧。他说：“韩国正在考虑介入，美国的同盟国也放宽了（乌克兰使用本国）导弹的射程限制。应该负责任地结束这一事态，恢复遏制力和和平。”他还说：“一方扩大战事，另一方也扩大战事。有必要讨论如何恢复和平。”他还说，应该与俄罗斯进行和平谈判。 沃尔兹的发言表明，特朗普第二届政府认为，韩国对乌克兰的武器支援将成为乌克兰战争扩大的重大关口。他在18日接受福克斯新闻台采访时也曾表示：“朝鲜表示正在派遣更多兵力，韩国也说现在可以介入。不知道事态会发展到什么地步。” 实际上，被认为是俄罗斯总统普京最亲信人士的俄国家安全会议副主席梅德韦杰夫24日在社交媒体“电报”上表示，“我开始考虑把俄罗斯核技术交给美国的敌人中的谁”，似乎是在暗示核威胁。

한국어