普京：“新型洲际导弹，核武器威力……大量生产”. November. 25, 2024 07:54. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 俄罗斯用新型高超音速中程弹道导弹“榛树”打击乌克兰仅过一天，俄罗斯总统普京就表示，将大量生产新型导弹，并在实战中进行试验。美国当选总统特朗普曾公开表示将中断对乌援助，但当他在美国大选中获胜后，俄罗斯的攻击强度正在加大，令人担忧。 据俄官方媒体俄新社当地时间22日报道，普京当天在莫斯科克里姆林宫举行的国防相关会议上表示：“根据对俄罗斯的安全威胁，今后还将继续在实际战斗状况等方面进行（导弹）试验。”此前，乌克兰得到美国等西方国家的许可，用美制陆军战术导弹系统（ATACMS）等西方国家的远程导弹攻击俄罗斯本土后，俄罗斯立即用“榛树”导弹攻击乌克兰中南部的第聂伯罗地区。 普京在当天的会议上强调，“‘榛树’导弹是高精密武器，不是大规模杀伤性武器。如果大量使用，其效果和威力将与核武器媲美。”他还说：“应该连续生产（大量生产）该导弹。” 普京还表示：“除‘榛树’外，俄现在还在追加开发类似的系统（武器）。这些武器也可以根据试验结果进入连续生产。”这被解读为是在暗示俄正在持续进行新的武器开发。 《纽约时报》就普京的上述发言分析说：“随着对俄罗斯更加友好的特朗普当选总统，普京总统正在把对西方的威胁提升到一个新层次。”普京21日表示，“有权攻击提供用于攻击我们的武器的国家的军事设施”，甚至暗示了对西方进行直接攻击的可能性。智库卡内基俄罗斯欧亚中心的高级研究员塔蒂亚娜·斯塔诺瓦亚对《纽约时报》分析说：“这可能是为了在特朗普当选后可能进行的停战谈判中占据更有利的高地。”

한국어