在野党“每周52小时例外”受阻，“从《半导体法》中删除”出现分歧. November. 25, 2024 07:53. by 李胜友记者、洪锡浩记者 suwoong2@donga.com. 据悉，在国民力量党作为党论提出的《半导体特别法》（为了加强半导体产业竞争力和创新增长的特别法案）中，共同民主党党内一致决定删除“白领免除”（高收入专门职排除在工作时间规则适用对象之外）条款。 民主党产业通商资源中小风险企业委员会相关人士24日在通话中表示：“不允许对半导体研究开发（R&D）劳动者等适用每周52小时工作制例外，但党内意见一致，决定以后通过劳动标准法等讨论工作灵活化”，“将在26日的产业资源委员会全体会议上进行讨论后得出最终结论。” 民主党的立场是，即使没有白领免除条款，只要利用《劳动标准法》上的选择劳动制和弹性劳动制等，就可以充分实现工作灵活化。民主党院内相关人士表示：“如果利用现行劳动标准法上的弹性劳动制等，R&D领域到6个月为止可以每周工作64小时，没有必要设置例外条款”，“一旦开始承认例外，就会要求在更多的产业领域适用白领免除制度，稍有不慎劳动标准法体系本身就会崩溃。”对此，国民力量党表示：“要想在全球半导体战争中生存下去，必须灵活运用工作时间”，并计划在全体会议之前继续说服。 民主党的方针是，不删除白领免除条款，而是通过劳动标准法继续讨论劳动时间灵活化问题，但是劳动标准法管辖的常任委员会国会环境劳动委员会中有很多劳动界出身的在野党议员，预计这也会遇到困难。民主党环境劳动委员会所属议员表示：“怀疑例外条款的目的是否在于允许无限制劳动。” 半导体业界的立场是，与NVIDIA（英伟达）、TSMC（台积电）等美国、台湾企业的差距拉大，中国、日本企业的追击也很猛烈，为了确保全球竞争力，必须灵活化工作时间。韩国半导体产业协会专务安基贤（音）表示：“考虑到技术开发、生产速度就是竞争力的全球半导体竞争状况，韩国半导体产业处于危急状态，不能耽搁片刻”，“在人力、技术力、补助金都比竞争国家不足的情况下，至少要确保更多用于研究开发的时间，才能进行竞争。”

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