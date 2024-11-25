74岁歌王赵容弼演唱会，20、30多岁粉丝们也“群唱”. November. 25, 2024 07:52. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “粉丝们到现在还叫我‘哥哥’。在我这个年纪能这样做吗？哈哈！” 23日下午，在首尔松坡区奥林匹克体操竞技场KSPO巨蛋体育场举行的演唱会《赵容弼&伟大的诞生》。戴着黑色墨镜、身穿红色夹克登场的“歌王”赵容弼（74岁）在1万5000多名观众面前自信满满地高喊，体育场内到处都爆发出欢呼声。女性粉丝们挥舞着荧光棒欢呼“哥哥”。对此，一位男性粉丝不甘示弱地大喊“容弼大哥”。赵容弼爆笑说道。“一起唱的话就会产生力量。就当是运动，就当是来练歌房唱歌吧。” 接着赵容弼拿着麦克风接连演唱了名曲。当赵容弼吟诵《短发》（1980年）的歌词“像被雨淋湿的草叶/梳着漂亮短发的那个少女”时，60、70多岁的老年女性粉丝们仿佛回到了那个时期，眼睛闪闪发光。当《现在这样就好了》（1990年）的歌词“想拥抱点点繁星/珍贵之物是否已被全然忘却”响起时，40、50多岁的中年男性粉丝们突然站起来，左右挥舞着双手。上个月22日发表的《那样也可以》歌词“现在相信吧/相信自己吧”响起后，20、30多岁的粉丝们以“群唱”回应。 当天的演出是为纪念上月22日发行的第20张专辑《20》而举行的。到了下午6点，KSPO巨蛋灯火通明，赵容弼登上了舞台。观众席上有人连呼“赵容弼”三个字。场内顿时充满了寻找歌王的呐喊声。赵容弼接连演唱了《亚洲的火花》（1985年）等5首歌曲，将演唱会气氛推向了高潮。 值得关注的是，演出是世代和谐的场所。不仅是赵容弼的主要粉丝层中年女性，以家庭为单位前来观看的粉丝也很多。一位女性紧紧抓住上小学的女儿的手跟着唱歌，老年夫妇还搭着肩膀观看了演唱会。现场还看到了把老母亲放在轮椅上的女儿、从奶奶到孙女等3代人的身影。 反应达到最高潮是在后半部《蒙娜丽莎》响起的时候。在“你真的不能接受我的爱吗/我的蒙娜丽莎 蒙娜丽莎”的热唱下，粉丝们都站起来蹦蹦跳跳。赵容弼像摇滚明星一样亲自背着吉他与乐队“伟大的诞生”一起协奏，助兴。 最后一首歌是《Bounce》（2013年）。赵容弼一边喊着“害怕心脏听到Bounce Bounce扑通扑通跳”，一边竖起了大拇指。这是献给在长达2小时10分钟的演出中不知疲倦地参与30多首歌曲的粉丝们的献词。赵容弼在演出场各处转悠，喊了数十次。“谢谢！谢谢大家！。”

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