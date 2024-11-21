退役仅一年，博格特荣膺MLB“年度最佳主教练奖”. November. 21, 2024 08:29. by 李憲宰 uni@donga.com. 美国职业棒球大联盟（MLB）克利夫兰印第安人队主教练史蒂芬•博格特（40岁•照片）在退役397天后登上了最佳主帅的位置。 博格特在20日公布的美国棒球记者协会（BBWAA）年度最佳主教练奖投票中，以30张有效票中27张第一名、2张第二名、1张第三名等142分获得美国联盟（AL）最佳主教练奖。MLB.com 介绍说：“博格特主教练是历史上最快从球员变成年度最佳主帅的教练。”此前的纪录是由2003赛季作为选手参赛，退役后于2006年获得年度最佳主教练奖的当时佛罗里达队（现迈阿密队）主教练乔治•拉迪保持的。 博格特2012年加盟坦帕湾队，主要担任捕手和一垒手，并于2022年10月6日从奥克兰队退役。总击球率0.239、82记本垒打、313打点的成绩足以说明他并不是引人注目的选手。但是他作为教练的潜力得到认可，于2023年1月成为西雅图水手队的候补投手教练，同年11月被选为克利夫兰队的主教练。在他就任一年后，克利夫兰成为了完全不同的球队。去年，克利夫兰队以76胜86负的战绩排在AL中部赛区第3位，在没有加强战斗力的情况下，球队在本赛季以92胜69负的成绩获得了赛区冠军。虽然败给了纽约洋基队，未能进军世界大赛，但是超越分区系列赛，登上了美国联盟冠军赛舞台。 博格特缺乏执教经验，几乎没有担任助教的经验，在就任主教练的同时，他将大部分主要决定交给了各领域专家教练。特别是，让投手教练卡尔•威利斯全权负责投手的运用。克里夫兰队的候补投手在本赛季的候补投手训练区平均责任失分为2.57，不负众望。博格特主教练表示：“这都是球员们做的。如果不是我们的选手，这是不可能的。”国家联盟（NL）最佳主教练奖则由65岁的老帅、密尔沃基酿酒人的帕特•墨菲获得。

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