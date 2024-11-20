17岁少女梦想成为首位实现大满贯的韩国女子柔道选手. November. 20, 2024 08:30. by 姜泓求 windup@donga.com. “我想成为首位实现大满贯的韩国女子柔道选手。” 今年上高中2年级的柔道选手这样说道。虽然看起来有些唐突，但也有可能是过分的目标设定。但如果是李贤智（17岁•人名音译下同），情况就不同了。李贤智在今年4月的亚洲锦标赛上夺冠，已经拿到了完成大满贯所需的4块拼图中的一块。大满贯是指在奥运会、世锦赛、亚运会、亚锦赛上全部夺冠。 韩国女子柔道界出现了“超级希望之星”。主人公就是济州南宁高中2年级的李贤智。最重量级（超过78公斤）选手李贤智在青少年舞台上已经是“无敌选手”。她在9月的亚洲青少年锦标赛和10月的世界青少年锦标赛上都获得了冠军。在成人舞台上，她接连击败实业队的前辈，震惊了柔道界。在本月初举行的2025年国家代表第一次选拔赛中，李贤智先后战胜严多贤（29岁•高敞郡厅）、申智英（25岁•顺天市厅）、金秀敏（25岁•庆南道厅）获得了冠军。三场比赛均是一局胜。在今年3月举行的第比利斯大满贯赛上，她战胜2021年东京奥运会金牌得主素根辉（24岁•日本），爆出冷门，获得了第3名。李贤智说：“我的主要特长是拂腰和支钓込足。手技也算比较快的”，“到目前为止，我的技术还没有完全暴露出来，似乎还行得通。为了成为无愧于国家队的选手，应该不忘初心，更加努力。” 李贤智从小学2年级开始练柔道。父亲李治勋（48岁）说“自己的身体要自己守护”，让女儿从小开始学习游泳、合气道、举重等各种运动。继承了曾是摔跤选手的父亲的遗传基因的李贤智从小体格就与众不同。小学2年级时，她身高157厘米，体重60公斤。小学5、6年级时，她连续称霸全国少年体育大会，崭露头角。在中学3年级时的2022年亚洲青少年锦标赛上夺冠，在高中1年级时的去年，她成为了韩国柔道史上最年轻的国家队选手。 李贤智最大的武器就是压倒性的力量。李贤智身高181厘米，体重133公斤，在最重量级比赛中也属于偏高的选手，在与欧洲选手的对决中，李贤智凭借力量优势主导了比赛。负重训练也是深蹲最大重量180公斤、屈腿硬拉230公斤、平板杠铃卧推100公斤（以一次为标准），合计达到510公斤。这在女选手中是罕见的。李贤智在训练时也主要与男子重量级选手进行对决。南宁高中教练玄厚益（40岁）说：“贤智的肌肉力量和技术都非常出色。虽然现在实战经验还不多，但为了培养自信心，我经常对她说‘照常练习就行了’。” 李贤智作为参加今年巴黎奥运会的国家代表选手的陪练，曾去过法国。李贤智说：“不仅是参加奥运会的选手，还和前来巴黎帮助国家代表队训练的其他队选手进行对决，这对我帮助很大。”在李贤智出生的济州岛，设有柔道部的高中只有南宁高中一所，因此很难找到训练对象。李贤智说：“在巴黎奥运会期间，我在旁边看着国家代表许美美姐姐和金荷伦姐姐，学到了很多东西。” 在巴黎奥运会最重量级比赛上获得铜牌的金荷伦是李贤智必须越过的一座大山。此前，李贤智曾与金荷伦交过两次手，目前战绩为1胜1负。金荷伦以奥运会奖牌得主身份，跳过了本月初的国家队第一次选拔赛。她将参加明年3月举行的第2次选拔赛。李贤智说：“荷伦姐姐的足技非常好，在最重量级选手中很少见。还有很多要向姐姐学习的地方。我会努力成为优秀的竞争者。”

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