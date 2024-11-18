担任APEC“CEO峰会”主席的崔泰源表示，“铭记明年主题BBB”. November. 18, 2024 07:48. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 担任明年10月在庆北庆州举行的“亚太经合组织（APEC）首席执行官（CEO）峰会”主席的大韩商会会长兼SK集团会长崔泰源（照片）今年从CEO峰会主席手中接过了主席接力棒。崔会长向全球CEO们介绍了庆州，他说：“将在拥有宁静风景和悠久历史背景的庆州获得创新的灵感。” 17日，据大韩商会透露，16日在秘鲁利马国立大剧场举行的“2024 APEC CEO峰会”上，崔会长从秘鲁CEO峰会主席费尔南多•萨巴拉手中接过了主席接力棒。萨巴拉主席将秘鲁原住民的传统指挥棒形象化的木头和银制司会槌（议长棒）转交给了崔会长。尹锡悦总统、秘鲁总统迪娜•博鲁阿尔特、加拿大总理贾斯汀•特鲁多、越南主席梁强等APEC成员国的首脑和全球CEO等1000多人出席了峰会。 崔会长通过交接致辞表示：“明年峰会的主题将是‘BBB’”，“将成为连接民间技术和智慧彼此不同的社会的桥梁（Bridge），企业（Business）主导革新，成为一起走向比现在更好的（Beyond）未来的原动力。”接着，他强调说，“如果将‘bbb’用小写字母写的话，看起来像是竖起大拇指的样子”，“请大家记住‘三拇指’。” 2025 APEC CEO峰会将于明年10月在庆州举行。APEC韩国事务局大韩商会上个月成立了CEO峰会推进团，正式开始了准备。

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