“释放高考压力”，G-STAR聚集20万人. November. 16, 2024 07:42. by 韩钟浩记者 hjh@donga.com. 在釜山会展中心开幕的国内最大的游戏展示会“G-STAR 2024”的第二天，即15日上午8时，雨滴开始落下，但参观者的热情丝毫未减。展厅前设置的等候场所因等待入场的游客从早上开始就人山人海。 2024年度高考（大学入学考试）于14日结束，考生们也来到了展示场。和朋友一起来到活动现场的复读生郑成镇（20岁•人名音译下同）说：“前一天好像没能充分发挥实力，有点遗憾”，“为了痛快地摆脱至今为止准备考试的压力，来享受这次活动。” 来自全国各地的游客络绎不绝。前一天晚上从首尔乘坐KTX抵达釜山的黄仁宇（19岁）眼里有光地说：“虽然刚起床就打开运行了，但担心是不是因为人太多而无法进行试演”，“最期待的作品是Netmarble的《MONGIL：STAR DIVE》和Pearl Abyss的《红色沙漠》。” 截止到17日的“G-STAR 2024”从当天开始正式吸引大批游客，预计将超过去年的游客数（19.7万人）。 G-STAR组委会考虑到周末之前以家庭为单位的游客和学生们会来到活动现场，计划尽全力进行安全管理。在展示场，随处可见手持警示棒的警察。部署在出入口的安全人员为了防止游客发生冲突，对人流进行了管理。 为了防止游客蜂拥而至发生事故，入场时间也分为上午10点和中午12点两个时间段。门票方面，继去年之后，今年也没有现场预售，而是100%维持了网上预售方式，将混乱最小化。

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