美国总统选举暴露出“加州自由派”的没落. November. 15, 2024 08:09. . 约有3890万人居住的美国加利福尼亚州去年的名义国内生产总值为3.9万亿美元（约5460万亿韩元），是继美国、中国、德国、日本之后的世界第五大经济圈，甚至高于印度、英国和法国。这都是得益于得天独厚的自然环境、硅谷、好莱坞、斯坦福大学、加州理工大学、加州伯克利和洛杉矶大学等名牌大学。 这样的加州正因人才流失而饱受煎熬。据“商业内幕”透露，仅在2022、2023年就有69.1万人离开。特斯拉、甲骨文、惠普、帕兰蒂尔等响当当的企业也把总部迁至其他州。其原因被认为有治安不好、过度的限制和强迫DEI（多样性、平衡性、包容性）政策、高税金和昂贵的生活费等。 很多人提到了2014年通过居民投票通过的“47号法案”。内容是初犯时盗窃950美元以下、单纯持有毒品等可视为轻罪。虽然原因是监狱设施不足、州财政恶化等，但从它获得通过起就有很多人担心“会助长犯罪”。 此后10年，掠夺和吸毒在州内恣行。只要不出现死伤者，就会被处理为生计型轻罪，处于犯罪者立场则无可顾忌。即使被捕，大多也无需保释就能很快获释。市民的不满情绪高涨，无法忍受的人离开了加州。 终于有人提出了把47号法案规定为轻罪的犯罪重新归为重罪的“36号法案”。在本月5日、美国总统选举的同一天进行的36号法案居民投票中，以69%的支持率通过。这是居民们对法律不仅没有严惩犯罪反而助长犯罪的现实感到厌恶的严厉审判。 从这些结果可以看出，美国进步阵营的总部兼民主党地盘加利福尼亚州的民心大不如前。在此次选举中，作为民主党总统候选人参选的副总统哈里斯的支持率比当选总统特朗普高出20.5个百分点。但在2016年和2020年选举中，民主党总统候选人、前国务卿希拉里和拜登分别比特朗普高出30.1个百分点和29.2个百分点。哈里斯在加州出生并长大、一直在这里从事政治活动，所获选票却比不是故乡、没有交情的前两人少得多。 哈里斯在担任旧金山地方检察官、加州检察总长时提到了削减警察预算等。在2020年竞选民主党总统候选人时，她也表示不会起诉大部分非法移民。此次选举中，虽然考虑到中间派选民，试图在化石能源等部分政策上“右倾”，但不可否认，从本质上讲，她是具有进步倾向的政治家，属于“加州自由派”。 在此次选举中，哈里斯在全国得票率和拿到的选举人票方面都败给了特朗普。民主党在参众两院、州长选举中也完败于共和党。哈里斯失败的原因有很多，虽然不全是她的责任，但可以得到一点启示。也许“加州自由派”可能在进步倾向较强的部分地区行得通，但在以全国为单位的选举中，预计相当长时间里将陷入苦战。

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