在野党将明年政府预备费削减半数2.4万亿韩元. November. 14, 2024 07:53. by 尹明真记者 mjlight@donga.com. 共同民主党13日在国会企划财政委员会预算决算小委员会上将明年政府预备费削减了一半。在同一天举行的国土交通委员会上，引发总统夫人金建希一家特惠争议的首尔至杨平高速公路预算被全额削减，首尔龙山公园的事业费也减少超过一半。国民力量党为抗议在野党削减预算而退场。 在企划财政委员会预算小委员会上，共同民主党将政府之前提出的4.8万亿韩元规模的预备费减少2.4万亿韩元并予以通过。政府以美国总统选举等国际局势变化为由，将明年的预备费比今年增加6000亿韩元（14.3%）。对此，共同民主党表示：“考虑到新冠疫情前政府预备费是3万亿韩元，尹锡悦政府上台后正在过度增加。”共同民主党企划财政委员会相关人士解释说：“将国家紧急资金概念的预备金用于总统巡访等争议很大，因此削减势在必行。” 国民力量党表示抗议，退场没有参加表决，原定当天为处理预算案而召开的企划财政委员会全体会议也未能举行。据悉，企划财政部反对削减规模，并表示不同意朝野达成协议的政府增额预算。 在国土委全体会议上，共同民主党等在野党在国民力量党退场的情况下，通过了将政府编制为416.6亿韩元的龙山公园建设及减少危害性事业费减少229.08亿韩元的修正案。在野党认为，在从根本上确保龙山儿童庭院的安全性之前，不能提供预算。与首尔至杨平高速公路相关的明年预算62.04亿韩元也在全部削减后获得通过。共同民主党国土委相关人士解释说：“关于首尔-杨平高速公路，今年编制的61亿韩元预算都没有使用，没有必要追加编制。”

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