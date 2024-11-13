“金玟哉被选为本赛季世界最佳中后卫”. November. 13, 2024 08:13. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国国家足球队中后卫金玟哉（28岁•拜仁慕尼黑•照片）被选为本赛季全世界中后卫中展现最佳竞技能力的选手。 著名体育研究机构CIES足球天文台（CIES Football Observatory）11日（当地时间）选定了2024~2025赛季展现最佳竞技能力的10名中后卫，金玟哉排名第一。该机构通过自身指标对选手们的竞技水平进行了评分，金玟哉获得了91.1分（满分100分）。超过90分的选手只有金玟哉一人。鲁本•迪亚斯（曼城）以89.7分位居第二，易卜拉希马•科纳特（利物浦）以89.5分位居第三。在拜仁队与金玟哉搭档担任中后卫的达约特乌帕梅卡诺以88.9分排在第6位。 效力于德甲联赛的金玟哉本赛季在所属球队拜仁队的10场联赛比赛中全部首发出场（7次踢满全场），共上场858分钟，攻入1球。由金玟哉领衔后防线的拜仁队在10场比赛中攻入33球，期间仅失7球，取得8胜2平的成绩，在联赛中处于领先地位。包括联赛3场比赛在内，拜仁队在最近5场正式比赛中连续无失球。金玟哉在7日与本菲卡队（葡萄牙）的欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛比赛中尝试了113次传球，成功率达到100%。据体育统计专门公司“Opta”透露，113次成功传球是UEFA冠军联赛单场比赛的最高纪录。

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