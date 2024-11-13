禁止青少年使用社交媒体的法案正在多国扩散，希望韩国也尽快进行限制. November. 13, 2024 08:10. . “这是为了孩子父母亲的法案。他们也像我一样担心孩子们在网上的安全。” 澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯当地时间7日表示，将在本月内向国会提议禁止未满16岁的儿童使用社交媒体（SNS）的法案，并做出了上述表示。澳大利亚政府解释说，该法与父母是否同意无关，将无一例外地适用，防止儿童接触社交媒体的措施和责任在于社交媒体平台企业而不是父母。 从国家层面推进限制儿童和青少年使用社交媒体的不仅仅是澳大利亚。挪威将可以使用社交媒体的最小年龄从13岁提高到15岁，英国禁止未满13岁的儿童开设社交媒体账号。美国佛罗里达州正在推进禁止未满14岁的青少年开设社交媒体账号，15、16岁青少年必须得到父母的许可才能使用的法案。 对于限制儿童和青少年使用社交媒体，众说纷纭。部分人以侵害获取、表达信息的自由以及社交媒体的效用性为由反对限制。但最近几年，儿童和青少年的精神健康急速恶化，最大原因之一就是盲目地使用智能手机和社交媒体中毒，因此，从国家层面来看，即使是为了保护孩子，也要进行限制的呼声越来越高。 美国公共保健服务团团长维贝克·默西（音）今年6月表示：“社交媒体歪曲、夸张日常生活，不断劝说有害内容，青少年的精神健康受到的损害已经超过了可以承受的水平。”他提议像香烟和酒一样，在社交媒体上也贴上“对青少年健康有害”的警告文字。美国42个州的司法部长致函议会，要求尽快通过该法案。 青少年的社交媒体上瘾现象在韩国也非常严重。科学技术信息通讯部和韩国智能信息社会振兴院发表的《2023年智能手机过度依赖实态调查》显示，去年韩国青少年每10人中有4人（40.1%）是智能手机过度依赖的危险人群。37%的青少年回答称，“在调整观看短视频方面存在困难”。 在小学、初中、高中现场，更切身感受到了社交媒体的弊端。最近警察厅实施网络赌博特别管制的结果显示，4715名未满19岁的青少年赌博犯被检举，这占全体网络赌博犯的47.2%，其中相当一部分人是看到社交媒体上的赌博广告后感到好奇而开始的。通过Kakao Talk聊天进行的网络暴力、深度伪造性犯罪也通过社交媒体扩散。 纽约大学斯特恩商学院教授乔纳森·海特在著作《不安一代》中表示：“青春期之前的儿童在使用社交媒体时需要支付的费用比成人高，相反利益微乎其微。”他提议在16岁之前禁止使用社交媒体。 韩国国会也提出了对未满16岁的青少年设定社交媒体每日使用限额的法案。希望不断播放具有上瘾性内容、占领孩子们眼睛和耳朵的社交媒体规制能够正式被讨论。这一法案不仅是为了孩子，也是为了父母，甚至也是为了国家。

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